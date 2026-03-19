Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | CANLI (Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de sezonun final haftalarına girilirken, alt sıralardaki düğüm Kayseri'de çözülmeye çalışılıyor. Ev sahibi Zecorner Kayserispor, yeni teknik direktörü Erling Moe önderliğinde çıktığı son maçlarda istediği skorları alamasa da, sahasındaki seyirci desteğiyle bu kötü gidişata "dur" demek niyetinde. Konuk ekip Mısırlı.com..tr Fatih Karagümrük cephesinde ise moraller yerinde. Sırp teknik adam Stanojevic ile savunma direncini artıran İstanbul temsilcisi, deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek ateş hattından bir adım daha uzaklaşmayı planlıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu karşılaşmanın canlı anlatımına ise haberimizden ulaşabilirsiniz...

ZECORNER KAYSERİSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

Zecorner Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennasser, Benes, Mendes, Furkan, Cardoso, Chalov

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Berkay, Serginho, Barış, Tiago

ZECORNER KAYSERİSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı, 19 Mart Perşembe günü oynanıyor. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı karşılaşma saat 16.00'da başladı.

ZECORNER KAYSERİSPOR-MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligin son iki sırasında bulunan Zecorner Kayserispor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün mücadelesi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluştu.