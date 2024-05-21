GALATASARAY HABERLERİ: Bile bile lades! Tarihi hüsran böyle geldi

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği izin, "Bu iş bitti, zaten şampiyonuz" düşüncesini oluşturdu ve takım rehavete girdi. Sarı-Kırmızılı futbolcular, sosyal medyada yapılan, "Derbide Galatasaray farklı galip gelir. Muslera penaltı mı atacak?" gibi paylaşımlardan negatif şekilde etkilendi.