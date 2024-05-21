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GALATASARAY HABERLERİ: Bile bile lades! Tarihi hüsran böyle geldi

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından moraller oldukça bozuldu. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 1 puanla ayrıldığı takdirde yine şampiyonluğunu ilan edecek olsa bile derbinin bu şekilde kaybedilmesi keyifleri kaçırdı. İşte bu mağlubiyetin gelmesinin nedenleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Bile bile lades! Tarihi hüsran böyle geldi

Galatasaray, evinde oynadığı maçta 10 kişi kalan F.Bahçe'ye 1-0 kaybedip hem şampiyonluğu erteledi hem de ezeli rakibini umutlandırdı.

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GALATASARAY HABERLERİ: Bile bile lades! Tarihi hüsran böyle geldi

Takvim Gazetesi Cimbom'un yaşadığı tarihi hüsranı mercek altına aldı. İşte madde madde sebepler: Galatasaray, çok kötü oynayarak kazandığı 3-2'lik Karagümrük maçından sonra 3 günlük izin yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Bile bile lades! Tarihi hüsran böyle geldi

Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği izin, "Bu iş bitti, zaten şampiyonuz" düşüncesini oluşturdu ve takım rehavete girdi. Sarı-Kırmızılı futbolcular, sosyal medyada yapılan, "Derbide Galatasaray farklı galip gelir. Muslera penaltı mı atacak?" gibi paylaşımlardan negatif şekilde etkilendi.

GALATASARAY HABERLERİ: Bile bile lades! Tarihi hüsran böyle geldi

Bu maça da yansıdı. Derbide maç öncesi yapılan seremoni ve Rams Park Stadı tribünlerindeki pankartlar takımın enerjisini aşağı çekti. Aynı zamanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kamçıladı ve maç öncesinde daha da hırslandırmış oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Bile bile lades! Tarihi hüsran böyle geldi

Galatasaray'ın tarihi maça çıkacacağı hafta camia maçtan çok uzaklaştı. Derbinin olduğu hafta boyunca gayrimenkul projeleri, seçim çalışmaları çok konuşuldu, camia havaya giremedi. Teknik Direktör Okan Buruk, maç 0-0 devam ederken değişikliklerde geç kaldı. 1-0 sonrası 5 panik değişikliği yaptı. Bu da takımı bitirip tüm düzeninden çıkarınca derbide yenilgiyi getirdi.

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