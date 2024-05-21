GALATASARAY HABERLERİ: Bile bile lades! Tarihi hüsran böyle geldi
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından moraller oldukça bozuldu. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor karşısında 1 puanla ayrıldığı takdirde yine şampiyonluğunu ilan edecek olsa bile derbinin bu şekilde kaybedilmesi keyifleri kaçırdı. İşte bu mağlubiyetin gelmesinin nedenleri... GS SPOR HABERLERİ
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Takvim Gazetesi Cimbom'un yaşadığı tarihi hüsranı mercek altına aldı. İşte madde madde sebepler: Galatasaray, çok kötü oynayarak kazandığı 3-2'lik Karagümrük maçından sonra 3 günlük izin yaptı.
Bu maça da yansıdı. Derbide maç öncesi yapılan seremoni ve Rams Park Stadı tribünlerindeki pankartlar takımın enerjisini aşağı çekti. Aynı zamanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi kamçıladı ve maç öncesinde daha da hırslandırmış oldu.
Galatasaray'ın tarihi maça çıkacacağı hafta camia maçtan çok uzaklaştı. Derbinin olduğu hafta boyunca gayrimenkul projeleri, seçim çalışmaları çok konuşuldu, camia havaya giremedi. Teknik Direktör Okan Buruk, maç 0-0 devam ederken değişikliklerde geç kaldı. 1-0 sonrası 5 panik değişikliği yaptı. Bu da takımı bitirip tüm düzeninden çıkarınca derbide yenilgiyi getirdi.
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