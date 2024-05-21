Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'dan haber var! Transferi...
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Benfica'daki sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılma kararı alan Rafa Silva'nın peşine düşen iki ezeli rakip için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
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Deneyimli futbolcu sezonun bitmesiyle takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu.
Haziran ayının sonunda boşa çıkacak olan Rafa Silva'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli futbolcu Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımıyla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Tarafların resmi imzayı kısa süre içerisinde atması bekleniyor.
PEREIRA'NIN TAKIMI
Portekizli futbolcu, yeni takımında Türk taraftarlarının da yakından tanıdığı Vitor Pereira ile çalışacak.
Suudi ekibin kadrosunda ayrıca bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Romain Saiss de bulunuyor.
Al Shabab'da Saiss'in dışında Avrupa futbolunun önemli isimlerinden Yannick Carrasco ve Ivan Rakitic top koşturuyor.
Al Shabab, Suudi Pro Ligi'nde 41 puanla dokuzuncu sırada bulunurken son iki maçından 3 puan çıkarması halinde altıncı sıraya yerleşme ihtimali var.
Sekiz yıldır Benfica'da kariyerini devam ettiren Rafa Silva, bu sezon 52 resmi maçta forma giyerken 22 gol atıp 15 de asist yaptı.
Başarılı on numara Benfica kariyerinde ise 326 karşılaşmaya çıkarken 94 gol ve 79 asist yaptı.
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