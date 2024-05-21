Haberler Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'dan haber var! Transferi...

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'dan haber var! Transferi...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer için de çalışmalarını sürdürüyor. Benfica'daki sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılma kararı alan Rafa Silva'nın peşine düşen iki ezeli rakip için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 13:51
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Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'dan haber var! Transferi...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'dan haber var! Transferi...

Sezon başında birçok isim için transfer yarışına giren ezeli rakipler, yaz aylarında da listelerine bazı isimleri yazabilirler.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'dan haber var! Transferi...

İstanbul devleri, uzun zamandır Portekizli yıldız Rafa Silva için yoğun mesai harcıyorlardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'dan haber var! Transferi...

Deneyimli futbolcu sezonun bitmesiyle takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'dan haber var! Transferi...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'dan haber var! Transferi...

Haziran ayının sonunda boşa çıkacak olan Rafa Silva'nın yeni takımı belli oldu. Portekizli futbolcu Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımıyla 3 yıllık anlaşmaya vardı. Tarafların resmi imzayı kısa süre içerisinde atması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'dan haber var! Transferi...

PEREIRA'NIN TAKIMI

Portekizli futbolcu, yeni takımında Türk taraftarlarının da yakından tanıdığı Vitor Pereira ile çalışacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'dan haber var! Transferi...

Suudi ekibin kadrosunda ayrıca bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Romain Saiss de bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'dan haber var! Transferi...

Al Shabab'da Saiss'in dışında Avrupa futbolunun önemli isimlerinden Yannick Carrasco ve Ivan Rakitic top koşturuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'dan haber var! Transferi...

Al Shabab, Suudi Pro Ligi'nde 41 puanla dokuzuncu sırada bulunurken son iki maçından 3 puan çıkarması halinde altıncı sıraya yerleşme ihtimali var.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'dan haber var! Transferi...

Sekiz yıldır Benfica'da kariyerini devam ettiren Rafa Silva, bu sezon 52 resmi maçta forma giyerken 22 gol atıp 15 de asist yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a Rafa Silva'dan haber var! Transferi...

Başarılı on numara Benfica kariyerinde ise 326 karşılaşmaya çıkarken 94 gol ve 79 asist yaptı.

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