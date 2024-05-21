TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor
Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı İstanbul ekibi, Galatasaray'a veda edecek olan o isim için harekete geçti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Kiralık verilen oyuncuları dönecek olan sarı-kırmızılılar, gidecek ve kalacak isimler üzerinde çalışıyor.
EYÜPSPOR'DAN YUSUF DEMİR HAMLESİ!
Sezon başında Galatasaray'dan Basel'e kiralık olarak gönderilen Yusuf Demir için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sezon sonu sarı-kırmızılılara geri dönmesi beklenen Yusuf Demir için Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor harekete geçti.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da fazla süre alamayan ve yaz aylarında Basel'e kiralık olarak gönderilen Yusuf Demir, İsviçre'de de aradığını bulamadı.
Beklentileri karşılayamayan genç oyuncu için Basel'in herhangi bir hamlede bulunmayacağı ve sezon sonu Türkiye'ye geri döneceği öğrenildi.
Akşam'ın haberine göre; Sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek olan ve kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir'e Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, talip oldu.
İddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren eflatun-sarılılar, 20 yaşındaki oyuncunun transferini sezon sonu bitirmeyi hedefliyor.
Yusuf Demir, bu sezon Basel formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 727 dakika sahada kalan 20 yaşındaki genç oyuncu, 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.
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