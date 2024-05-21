TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da fazla süre alamayan ve yaz aylarında Basel'e kiralık olarak gönderilen Yusuf Demir, İsviçre'de de aradığını bulamadı.

Beklentileri karşılayamayan genç oyuncu için Basel'in herhangi bir hamlede bulunmayacağı ve sezon sonu Türkiye'ye geri döneceği öğrenildi.