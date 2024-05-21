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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı İstanbul ekibi, Galatasaray'a veda edecek olan o isim için harekete geçti. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 12:55
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor

Süper Lig'de son olarak derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğu son haftaya bıraktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor

Sarı-kırmızılılara son hafta Konyaspor deplasmanında alacağı beraberlik şampiyonluğa yetecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da yeni sezon planlamalarına da son sürat devam ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor

Kiralık verilen oyuncuları dönecek olan sarı-kırmızılılar, gidecek ve kalacak isimler üzerinde çalışıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor

EYÜPSPOR'DAN YUSUF DEMİR HAMLESİ!
Sezon başında Galatasaray'dan Basel'e kiralık olarak gönderilen Yusuf Demir için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor

Sezon sonu sarı-kırmızılılara geri dönmesi beklenen Yusuf Demir için Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da fazla süre alamayan ve yaz aylarında Basel'e kiralık olarak gönderilen Yusuf Demir, İsviçre'de de aradığını bulamadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor

Beklentileri karşılayamayan genç oyuncu için Basel'in herhangi bir hamlede bulunmayacağı ve sezon sonu Türkiye'ye geri döneceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor

Akşam'ın haberine göre; Sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek olan ve kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir'e Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, talip oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor

İddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren eflatun-sarılılar, 20 yaşındaki oyuncunun transferini sezon sonu bitirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor

Yusuf Demir, bu sezon Basel formasıyla şu ana kadar 13 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 8'inde ilk 11'de yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da ayrılık! Arda Turan'ın yanına gidiyor

Toplam 727 dakika sahada kalan 20 yaşındaki genç oyuncu, 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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