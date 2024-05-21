BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Musrati geldiği gibi gidiyor! Yeni adresi...
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Al Musrati, performansıyla beklentileri karşılayamadı. Büyük umutlar ve sağlam bir yatırımla transfer edilen Libyalı ön libero, sergilediği futbolla vasatı aşamadı. Beşiktaş'ta umduğunu bulamayan Al Musrati'ye sürpriz iki talip çıktı. İşte detaylar...
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
MUSRATI'YE ARABİSTAN KANCASI!
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sezon başında Braga'dan 12 milyon Euro karşılığında kadroya katılan ve büyük umutlar beslenen Al-Musrati, Al-Ahli ve Al-Ettifaq'ın takibine girmiş durumda.
Beşiktaş'ın hala umutlu olduğu oyuncu için 12 milyon Euro'nun altındaki tekliflerin değerlendirilmemesi kararı alındı. Eğer bu bedelin üstünde bir teklif gelirse Al-Musrati'nin Suudi Arabistan yolcusu olması bekleniyor.
DİĞER