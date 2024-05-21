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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Musrati geldiği gibi gidiyor! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Al Musrati, performansıyla beklentileri karşılayamadı. Büyük umutlar ve sağlam bir yatırımla transfer edilen Libyalı ön libero, sergilediği futbolla vasatı aşamadı. Beşiktaş'ta umduğunu bulamayan Al Musrati'ye sürpriz iki talip çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 11:48
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Musrati geldiği gibi gidiyor! Yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta, artık tek hedef Ziraat Türkiye Kupası.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Musrati geldiği gibi gidiyor! Yeni adresi...

Taraftarlarını oldukça üzen siyah beyazlılar, önümüzdeki sezon daha rekabetçi ve iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Musrati geldiği gibi gidiyor! Yeni adresi...

Gelen oyuncular kadar giden oyuncuların da merakla beklendiği Beşiktaş'ta, büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok altında kalan yıldız isme Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Musrati geldiği gibi gidiyor! Yeni adresi...

MUSRATI'YE ARABİSTAN KANCASI!
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Sezon başında Braga'dan 12 milyon Euro karşılığında kadroya katılan ve büyük umutlar beslenen Al-Musrati, Al-Ahli ve Al-Ettifaq'ın takibine girmiş durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Musrati geldiği gibi gidiyor! Yeni adresi...

Beşiktaş'ın hala umutlu olduğu oyuncu için 12 milyon Euro'nun altındaki tekliflerin değerlendirilmemesi kararı alındı. Eğer bu bedelin üstünde bir teklif gelirse Al-Musrati'nin Suudi Arabistan yolcusu olması bekleniyor.

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