BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Musrati geldiği gibi gidiyor! Yeni adresi...

Taraftarlarını oldukça üzen siyah beyazlılar, önümüzdeki sezon daha rekabetçi ve iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvadı.

Gelen oyuncular kadar giden oyuncuların da merakla beklendiği Beşiktaş'ta, büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok altında kalan yıldız isme Arabistan'dan sürpriz bir teklif geldi.