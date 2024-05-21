TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız

Bu sonucun ardından zirvenin kaderi son haftaya kaldı. Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor karşısında istediği sonucu alarak şampiyon olmak istiyor.

38. haftada oynayacağı zorlu mücadeleye hazırlanan Cimbom, diğer yandan yaz transfer dönemini için hazırlıklarına devam ediyor.