Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız

Son dakika spor haberi: Yeni sezon planlamalarına başlayan Galatasaray'da ayrılacak isimler netlik kazanmaya başladı. Son oynanan Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan giren ancak varlık gösteremeyen Carlos Vinicius kredisini tüketti. Sezon sonunda Vinicius'a veda edecek olan Cimbom, A Milli golcüyü radarına aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 11:24
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız

Galatasaray şampiyonluk yarışını liderlik koltuğunda sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye evinde 1-0 mağlup olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız

Bu sonucun ardından zirvenin kaderi son haftaya kaldı. Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor karşısında istediği sonucu alarak şampiyon olmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız

38. haftada oynayacağı zorlu mücadeleye hazırlanan Cimbom, diğer yandan yaz transfer dönemini için hazırlıklarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız

Birçok bölgeye takviye yapacak olan Cimbom'da rota hücum hattına çevrildi. Okan Buruk, devre arasında kadroya katılan Carlos Vinicius'tan beklediği performansı alamadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız

BERTUĞ YILDIRIM BOMBASI!
Deneyimli çalıştırıcı Okan Buruk, yeni bir ismi forvet hattında görmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız

Galatasaray'ın Fransa'da forma giyen genç oyuncu Bertuğ Yıldırım'ı listeye aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız

Rennes forması giyen milli yıldızın gelecek sezon kiralanacağı belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız

Fransız ekibinin 21 yaşındaki futbolcuyu tecrübesi kazanmasını istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız

Bertuğ bu sezon 27 maçta oynayan yıldız isim, bu karşılaşmalarda toplam 1 gol ve 2 asiste imza attı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye çalım!
Evlililk Kredisi ödemeleri başladı | Bakan duyurdu: Faizsiz evlilik kredisi hesaplara yatıyor
Eyüpsultan su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (21 Mayıs 2024)
Esenler su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (21 Mayıs 2024)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe eski aşkını gündemine aldı! Göztepe eski aşkını gündemine aldı! 12:03
NBA'de sezonun en iyi çaylakları belli oldu! NBA'de sezonun en iyi çaylakları belli oldu! 11:50
Musrati geldiği gibi gidiyor! Yeni adresi... Musrati geldiği gibi gidiyor! Yeni adresi... 11:47
Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım... Davinson ile ilgili ses getirecek iddia! 4 takım... 11:45
İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası! İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası! 11:43
TFF 2. Lig'de play-off mücadelesi! TFF 2. Lig'de play-off mücadelesi! 11:28
Daha Eski
Golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız Golcü bombası! Vinicius'un yerine A Milli yıldız 11:24
Beşiktaş Safi Çimento'nun rakibi Sakarya! Beşiktaş Safi Çimento'nun rakibi Sakarya! 11:17
G.Saray'ı yıktı sözleşmeyi kapıyor! İşte bonservisi G.Saray'ı yıktı sözleşmeyi kapıyor! İşte bonservisi 11:13
Bursalı sporcu Pelinsu'dan altın madalya! Bursalı sporcu Pelinsu'dan altın madalya! 11:09
Sökeli sporculardan üç dünya derecesi! Sökeli sporculardan üç dünya derecesi! 11:03
F.Bahçe'den G.Saray'a Süper Kupa göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a Süper Kupa göndermesi! 22:51