Haberler Futbol Claudio Ranieri emeklilik kararı aldı!

Claudio Ranieri emeklilik kararı aldı!

İtalya ekibi Cagliari'nin tecrübeli teknik direktörü Claudio Ranieri, emekliye ayrıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 23:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Claudio Ranieri emeklilik kararı aldı!

İtalya ekibi Cagliari'nin tecrübeli teknik direktörü Claudio Ranieri, emekliye ayrıldığını açıkladı.

Ranieri, Cagliari Kulübünün sosyal medya hesabından paylaşılan videoyla teknik direktörlük kariyerine son verdiğini duyurdu.

Teknik direktörlüğe 1986'da başlayan 72 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde görev yaptı. Ranieri, 38 sene süren teknik direktörlük kariyeri boyunca Cagliari'nin yanı sıra ülkesinde Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, Roma, Inter, Sampdoria, İspanya'da Valencia, Atletico Madrid, İngiltere'de Chelsea, Watford, Fulham, Leicester City, Fransa'da Monaco ve Nantes'ı çalıştırdı.

Yunanistan Milli Takımı'nda da kısa süre görev alan Ranieri, Cagliari'yi başına geçtiği iki dönemde de İtalya 1. Futbol Ligi'ne (Serie A) taşıdı. Fiorentina ile İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa, Valencia ile İspanya Kral Kupası, UEFA Intertoto Kupası ve UEFA Süper Kupa'da birer kez mutlu sona ulaşan Ranieri, en büyük başarısını ise Leicester City'yi 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna taşıyarak yaşadı.

Bu sezon Ranieri yönetiminde 36 puan toplayan ve 15. sırada yer alan Cagliari, son hafta öncesi Serie A'da kalmayı garantiledi.

PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray- F.Bahçe maçında...
Reklam
DİĞER
Esra Erol kız kardeşleriyle davete katıldı! Esra Erol ve kız kardeşlerinin benzerliği şaşırttı!
Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu
Aziz Yıldırım: Şampiyon olursak...
G.Saray'dan F.Bahçe'ye çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Portekiz'in EURO 2024 kadrosu açıklandı! Ronaldo...
İskoçya-İsrail maçına taraftar alınmayacak
TOKİ 36 İLDE KONUT SATIŞI 2024
💥Süper loto çekildi! (21 Mayıs)
Tükenmişlik Sendromu nedir, nasıl anlaşılır?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ranieri emekliliğini duyurdu! Ranieri emekliliğini duyurdu! 23:58
Chelsea'de Pochettino dönemi sona erdi Chelsea'de Pochettino dönemi sona erdi 23:55
Bonucci Fenerbahçe'yi bıraktı mı? Bonucci Fenerbahçe'yi bıraktı mı? 23:07
Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek! Buruk'un yeni dinamosu Portekiz'den gelecek! 22:49
G.Saray'da Konya mesaisi başladı! G.Saray'da Konya mesaisi başladı! 22:13
F.Bahçe'de Eda Erdem için flaş karar! F.Bahçe'de Eda Erdem için flaş karar! 22:11
Daha Eski
Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı! Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı! 22:00
PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray- F.Bahçe maçında... PFDK sevkleri açıklandı! G.Saray- F.Bahçe maçında... 21:37
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş cevap! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş cevap! 21:11
Aziz Yıldırım: Şampiyon olursak... Aziz Yıldırım: Şampiyon olursak... 21:01
Türkiye Fransa'ya mağlup! Türkiye Fransa'ya mağlup! 20:53
F.Bahçe ve G.Saray'a Rafa Silva'dan haber var! F.Bahçe ve G.Saray'a Rafa Silva'dan haber var! 13:50