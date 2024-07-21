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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 21 Temmuz Pazar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 07:23
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Temmuz Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

17:30 FK Orenburg - Spartak Moskova

20:00 Akhmat Grozny - Krasnodar

20:00 Khimki - Dinamo Makh

21:00 Norveç U19 - Kuzey İrlanda U19

21:00 Ukrayna U19 - İtalya U19

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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