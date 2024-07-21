BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Temmuz Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

17:30 FK Orenburg - Spartak Moskova 20:00 Akhmat Grozny - Krasnodar 20:00 Khimki - Dinamo Makh

21:00 Norveç U19 - Kuzey İrlanda U19 21:00 Ukrayna U19 - İtalya U19

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