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KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM NE ZAMAN SAAT KAÇTA? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Son dakika haberleri... Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi 3. oturumunun ne zaman ve saat kaçta yapılacağına dair araştırmalar devam ediyor... Bu bilgiler ve dahası haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 09:00
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KPSS ALAN BİLGİSİ 3. OTURUM NE ZAMAN SAAT KAÇTA? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 20 Temmuz'da yapıldı.

3. OTURUM NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2024-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu ise (işletme, muhasebe, istatistik) bugün saat 10.15'te düzenlenecek.

160 dakika sürecek sınavda, ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS Alan Bilgisi sınavları oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak.

Sınavlarda çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak adaylara, istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 23 Ağustos'ta açıklanacak.

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