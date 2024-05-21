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GALATASARAY HABERİ: Derbi sonrası olanlar oldu! Okan Buruk'tan 2 yıldıza kesik

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşanıyor. Derbinin şokunu atlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk harekete geçti. Son haftada şampiyonluk için beraberliğin yeteceği Konyaspor maçına hazırlanan deneyimli hoca, Fenerbahçe maçında görev yapan 2 yıldızı kesecek. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 09:12
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GALATASARAY HABERİ: Derbi sonrası olanlar oldu! Okan Buruk'tan 2 yıldıza kesik

Konyaspor'la şampiyonluk maçına çıkacak Galatasaray'da ilk 11'de değişim bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ: Derbi sonrası olanlar oldu! Okan Buruk'tan 2 yıldıza kesik

Son olarak derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, ligin son haftasına hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Derbi sonrası olanlar oldu! Okan Buruk'tan 2 yıldıza kesik

Fenerbahçe karşısında şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçıran Aslan, son maçta mutlu sona ulaşmak istiyor.

GALATASARAY HABERİ: Derbi sonrası olanlar oldu! Okan Buruk'tan 2 yıldıza kesik

Derbinin moral bozukluğunu atlatmaya çalışan Cimbom'da Okan Buruk kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERİ: Derbi sonrası olanlar oldu! Okan Buruk'tan 2 yıldıza kesik

Deneyimli hoca takımı mental olarak Konyaspor maçına hazırlarken, derbi 11'inde de değişiklik yapacak.

GALATASARAY HABERİ: Derbi sonrası olanlar oldu! Okan Buruk'tan 2 yıldıza kesik

BURUK'TAN 2 İSME KESİK!
Ziyech'in cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay da kesik yiyecek.

GALATASARAY HABERİ: Derbi sonrası olanlar oldu! Okan Buruk'tan 2 yıldıza kesik

Kerem Aktürkoğlu ve Berkan'ı sahaya sürecek Okan Buruk, formsuzluğuyla dikkat çeken Köhn'e çözüm arıyor.

GALATASARAY HABERİ: Derbi sonrası olanlar oldu! Okan Buruk'tan 2 yıldıza kesik

Teknik heyet hafta boyunca oyuncuyla özel olarak ilgilenecek.

GALATASARAY HABERİ: Derbi sonrası olanlar oldu! Okan Buruk'tan 2 yıldıza kesik

DAVINSON YERİNE ABDÜLKERİM!
Davinson'un yerine ise Abdülkerim Bardakcı'nın formayı alması bekleniyor.

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