GALATASARAY HABERİ: Derbi sonrası olanlar oldu! Okan Buruk'tan 2 yıldıza kesik
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşanıyor. Derbinin şokunu atlatmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk harekete geçti. Son haftada şampiyonluk için beraberliğin yeteceği Konyaspor maçına hazırlanan deneyimli hoca, Fenerbahçe maçında görev yapan 2 yıldızı kesecek. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Derbinin moral bozukluğunu atlatmaya çalışan Cimbom'da Okan Buruk kolları sıvadı.
Deneyimli hoca takımı mental olarak Konyaspor maçına hazırlarken, derbi 11'inde de değişiklik yapacak.
BURUK'TAN 2 İSME KESİK!
Ziyech'in cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda Kerem Demirbay da kesik yiyecek.
Kerem Aktürkoğlu ve Berkan'ı sahaya sürecek Okan Buruk, formsuzluğuyla dikkat çeken Köhn'e çözüm arıyor.
Teknik heyet hafta boyunca oyuncuyla özel olarak ilgilenecek.
DAVINSON YERİNE ABDÜLKERİM!
Davinson'un yerine ise Abdülkerim Bardakcı'nın formayı alması bekleniyor.
Böylece Buruk, şampiyonluk için 1 puanın yettiği maçta farklı bir ilk 11'le çıkacak.
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