Haberler Haberler SİGARAYA ZAM | Temmuz ayında sigaraya zam gelecek mi, sigaraya ne kadar zam gelecek? - GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

SİGARAYA ZAM | Temmuz ayında sigaraya zam gelecek mi, sigaraya ne kadar zam gelecek? - GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Sigaraya zam gelip gelmeyeceği milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başladı. Sigara kullananlar, Temmuz ayında geleceği iddia edilen 9 TL'lik zammın ne zaman satış fiyatlarına yansıyacağını sorgulamaya koyuldu. 2022'nin ilk aylarından itibaren 3 kez zamlananan tütün ürünlerinin fiyatlarında yaşanan toplam 8 liralık artışın ardından, 4. artışın Temmuz ayında yapılacağı iddiaları sosyal medyada sık sık gündeme gelirken; sigara zammına dair son dakika gelişmeleri haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 17:10 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 17:30
SİGARAYA ZAM | Temmuz ayında sigaraya zam gelecek mi, sigaraya ne kadar zam gelecek? - GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Sigara fiyatlarında yaşanması beklenen artışın detayları araştırılmaya başladı. Temmuz ayında sigara zam geleceğine dair iddialar sosyal medyada gündeme gelirken; sigara kullanan milyonlarca vatandaş, sigaraya ne kadar zam geleceği ve güncel sigara fiyatları merak edilenler arasında yerini aldı. İşte 2022 sigara fiyatlarında ve sigara zammında son dakika gelişmeleri...

SİGARAYA 9 TL ZAM GELDİ Mİ, SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Sosyal medyada gündeme gelen iddialarla birlikte binlerce sigara kullanıcısı sigara fiyatlarına gelecek zammın detaylarını araştırıyor.

Philip Morris, BAT, Turk TAB ve JTI firmalarının konuya ilişkin bir açıklama yapmalarını beklenirken; iddialara göre, sigaraya 9 TL zam yapılacağı ileri sürülüyor fakat yetkili bir kişiden ya da kurumdan resmi açıklama henüz yapılmadığı için iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı bilinmiyor.

JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında sigara zammına dair tüm detaylar haberimizde yer alacak.

SİGARADAKİ ÖTV ORANI ARTIŞI NE ZAMAN FİYATLARA YANSIYACAK?

Sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV oranı artırılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 TL'ye çıkarıldı.

Sigaraya uygulanan %10'luk ÖTV artışı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) 1.69 lira artış gösterdi.

Bu artışın ardından, sigara satış fiyatlarına yansıyacak zammın ne zaman başlayacağı ve sigara fiyatlarında ne kadar artış yaşanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.

Sigara firmalarının etiket fiyatlarına yansıtacağı artış, yapılan açıklamaların ardından belli olacak ve sigarada güncel fiyatlar haberimizde yer alacak.

SON SİGARA ZAMMININ ARDINDAN EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA KAÇ PARA OLDU?

Son olarak 5 Mayıs 2022'de yapılan sigara zammının akabinde, sigara fiyatlarında 2 TL'lik bir artış yaşanmıştı. En ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL olarak belirlenmişti.

SİGARA SATIŞ FİYATI LİSTESİ 2022

  • Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
  • Davidoff C Line Blue - 26,00 TL
  • Bianca - 27,00 TL
  • Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
  • West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
  • West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
  • Imperial Classic Red - 26,00 TL
  • Marlboro Roll 50: 27,00 TL
  • Marlboro Edge: 27,00 TL
  • Marlboro Touch: 28,00 TL
  • Marlboro: 29,00 TL

  • Parliament: 29,50 TL
  • L&M: 25,50 TL
  • Muratti: 27,00 TL
  • Muratti BLU: 26,00 TL
  • Lark: 26,00 TL
  • Chesterfield: 25,50 TL
  • Winston: 27 TL
  • Camel: 26 TL
  • LD: 25,5 TL
  • Kent Blue: 24,00
  • Kent Slims: 27 TL
  • Samsun 24,00 TL
  • Maltepe: 24,00 TL
  • Viceroy: 24,00 TL
  • Pall Mall: 24,00 TL

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