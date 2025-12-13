CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray Antalya'da 3 puanı 4 golle aldı! İşte maçın özeti

Galatasaray Antalya'da 3 puanı 4 golle aldı! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar mücadeleyi 4-1 kazarak liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 21:57 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 22:43
Galatasaray Antalya'da 3 puanı 4 golle aldı! İşte maçın özeti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'a konuk oldu.

Sarı kırmızılılar rakibini 4-1 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray puanını 7. dakikada Leroy Sane, 11. dakikada Roland Sallai ile öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda da baskısı sürdüren sarı kırmızılılar 56. dakikada Victor Osimhen ile skoru 3-0'a getirdi. Ev sahibi ekip 69. dakikada Sander Van de Streek farkı 2'ye indirdi. Maçta son sözü 90+3'te Mauro Icardi söylei ve mücadele 4-1 sona erdi.

Sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son 7 maçta 8 gol attı.

Liderliğini sürdüren Galatasaray puanını 39'a yükseltti.

Antalyaspor ise 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Torreira'nın uzaktan mesafeden sert şutunda top kaleci Abdullah'ın göğsünden sekti. Seken topa Yunus hareketlenirken, Antalyaspor savunması araya girdi.

4'üncü dakikada Sane'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Osimhen, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Abdullah ayaklarıyla kornere çeldi.

7'nci dakikada Galatasaray öne geeçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Sane sola çekerek, sol çaprazdan yaptığı yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

11'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Sol kanattan ceza alanı içerisine giren Barış Alper'in pasında yay dışında topu kontrol eden Sallai'nin yerden vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

38'inci dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında topu kapan Osimhen'in ceza alanı içerisinde yaptığı vuruş uzak direk dibinden auta çıktı.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

56'ncı dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Hızlı gelişen konuk ekip atağında Yunus Akgün'ün uzun pasıyla soldan savunma arkasına sarkan alan Osimhen, ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.

69'uncu dakikada Antalyaspor'un sol kanatta kazandığı köşe vuruşunda Safur ön direğe ortaladı. Saric'in kafayla arkaya aşırttığı top Osimhen'in de kafasına çarpıp, arka direkte müsait durumdaki Van de Streek'in önüne düştü. Bu oyuncunun dokunuşunda top ağlara gitti: 1-3.

90+3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Sane'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Icardi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.

Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk açıkladı
Galatasaray
