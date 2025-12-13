CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mauro Icardi Galatasaray tarihine geçti! Attığı golün ardından...

Galatasaray'da Mauro Icardi, Antalyaspor karşısında attığı golün ardından sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 22:42
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Antalyaspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile oynarken, sarı-kırmızılıların 4. golü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den geldi. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Leroy Sane'nin pasında Icardi ceza sahası içine girer girmez gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 4-1 oldu.

32 yaşındaki futbolcu tamamı Süper Lig'de olmak üzere gol sayısını da 8'e çıkardı.

Maça yedek başlayan Mauro Icardi, 67. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.

G.SARAY TARİHİNE GEÇTİ

Galatasaray'da ligde 59 gole ulaşan Mauro Icardi, kulüp efsanesi George Hagi ile aynı gole ulaşarak sarı kırmızılıların en golcü yabancı oyuncusu rekorunu egale etti.

G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü!
