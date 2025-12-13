CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Victor Osimhen sarı kart cezasını Afrika Kupası'nda çekecek!

Victor Osimhen sarı kart cezasını Afrika Kupası'nda çekecek!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Nijeryalı santrfor cezasını Afrika Kupası'nda çekecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 22:23
Victor Osimhen sarı kart cezasını Afrika Kupası'nda çekecek!

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Antalyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda sarı kart ceza sınırında isimlerde Lucas Torreira ile Victor Osimhen'di. Müsabakanın 85. dakikasında rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Osimhen cezalı duruma düştü.

Nijeryalı Victor Osimhen, sarı kart cezasını Afrika Kupası'ndayken çekmiş olacak.

