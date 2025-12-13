CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'a ve Serdal Adalı'ya verilecen ceza iptal edildi!

Beşiktaş'a ve Serdal Adalı'ya verilecen ceza iptal edildi!

Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübüne verilen para cezası ve Serdal Adalı'nın hak mahrumiyeti cezalarını iptal etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 20:46
Beşiktaş'a ve Serdal Adalı'ya verilecen ceza iptal edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Beşiktaş Kulübüne verilen para cezası ile kulüp başkanı Serdal Adalı'nın hak mahrumiyeti cezalarını iptal etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, PFDK'nin futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle siyah-beyazlı kulübe uyguladığı 2 milyon 700 bin liralık para cezası ile başkan Adalı'ya verdiği 15 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdığı belirtildi.

Kararların oy çokluğuyla alındığı kaydedildi.

