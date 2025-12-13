GALATASARAY HABERLERİ - Yunus Akgün'den sakatlık açıklaması!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılarda sakatlıktan dönen ve ilk 11'de sahaya çıkan Yunus Akgün açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 22:15
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmada 2 asist yapan Yunus Akgün, sakatlığı hakkında konuştu.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI;

Yunus Akgün: "Takım arkadaşlarımı kutluyorum, taraftarımıza teşekkür ederiz. Çok destek oldular bize. Burada olamayan Abdullah Kavukcu'ya bu galibiyeti armağan ediyoruz. İlk yarıda iyi oynadık, istediklerimizi yaptık. İkinci yarıda Osimhen'in golünden sonra iyi performans gösterdik. Yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Böyle skorlar bize öz güven ve moral veriyor."

SANE VE SAKATLIK SÖZLERİ

"Sane ile iyi bir iletişimimiz var. Onun da artan bir performansı var. Tabii ki ağrılarım var. Yüzde yüz değilim tam olarak ama elimden geleni yapıyorum. Zamanla daha iyi olacağım, umarım performansım böyle de devam eder." dedi.

