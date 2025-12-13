CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Arda Ünyay: Galatasaray'a layık bir oyuncu olacağım!

Arda Ünyay: Galatasaray'a layık bir oyuncu olacağım!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı kırmızılıların genç stoperi Arda Ünyay maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 22:45
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Ünyay: Galatasaray'a layık bir oyuncu olacağım!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 yendi. Maçın ardından sarı kırmızılılarda Arda Ünyay açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok önemli bir galibiyet aldık. Sağ olsun Okan Hocam da bana güvendi. Burası Galatasaray, bunun farkındayım. Her süremi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Eleştiriler, şanssızlıklar oluyor ama ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her zaman çok çalışıyorum. Galatasaray camiasına layık bir oyuncu olacağım." dedi.

TOD-REKLAM
G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunus Akgün'den sakatlık açıklaması! Yunus Akgün'den sakatlık açıklaması! 22:15
G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu 21:59
G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! 21:55
Amed SK liderliğe yükseldi! Amed SK liderliğe yükseldi! 21:21
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Serdal Adalı kararı! Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Serdal Adalı kararı! 20:46
Liverpool evinde Brighton'a şans tanımadı! Liverpool evinde Brighton'a şans tanımadı! 20:39
Daha Eski
Okan Buruk'tan zemin isyanı! Okan Buruk'tan zemin isyanı! 19:30
Kayseri'de gol sesi çıkmadı! Kayseri'de gol sesi çıkmadı! 18:58
Ozan Kabak sakatlıktan golle döndü! Ozan Kabak sakatlıktan golle döndü! 18:25
Antalyaspor-G.Saray | CANLI Antalyaspor-G.Saray | CANLI 18:11
Fırtına Beşiktaş maçına hazır! Fırtına Beşiktaş maçına hazır! 17:37
Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! 16:47