Mauro Icardi Galatasaaray'da kalacak mı? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Sarı kırmızılılarda Okan Buruk mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk: "Çok fazla ürettik. Erken golleri bulduk. Daha sonra kaçırdığımız ve son pasları veremediğimiz pozisyonlar oldu. Oyun kurmada iyi işler yaptık. İlk yarının sonunda birkaç tane geçiş fırsatı verdik rakibe, orada da zaman zaman çok acele ettik. Devre arasında bununla ilgili konuştuk. Ürettik, goller attık ve güzel bir galibiyet oldu."

"Yunus Akgün, uzun süre sonra ilk 11'de oynadı ve üretkenliğini arttırdı düşündüğümüz gibi. Icardi, girdikten sonra iyi oynadı ve golle bitirdi. Bütün takım iyi performans gösterdi.

ICARDI TAKIMDA KALACAK MI?

"Başkanımz da açıkladı. Bizim kaptanımız. Bizim için çok değerli. Son yılllardaki performansı... Geçen sene sakatlık yaşadı. Bu sakatlıktan dönmek, uzun süre sonra oynamak, attığı gol sayısı, önemli bir gol sayısı. Çok fazla speküle ediliyor. O yüzden bu spekülasyona açık bu tür yıldız oyuncular ama biz ona çok güveniyoruz. Çok önemli ve değerli Galatasaray için. Hep Galatasaray sevgisini gösteriyor taraftarlar. Golünün zamanlaması da çok iyi oldu." dedi.