Liverpool evinde Brighton'a şans tanımadı!

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, sahasında Brighton Hove Albion'ı 2-0 mağlup etti.

Ligde iki haftadır kazanamayan Liverpool, Fransız oyuncusu Hugo Ekitike'nin 1 ve 60. dakikalarda attığı gollerle üç puana uzandı.

Üç maç üste üste yedek kalmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı bırakılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, yedek başladığı Brighton Hove Albion karşısında 26. dakikada sakatlanan Joe Gomez'in yerine oyuna girdi.

Konuk takımda forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da 90 dakika sahada kaldı.