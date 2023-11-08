Bayern Münih Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar listesi | Galatasaray maçı şifresiz TV8 5'ta mı?

👉BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ - GS MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Allianz Stadyumu'nda Galatasaray, Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Peki, Bayern Münih - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Bayern Münih - Galatasaray maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Galatasaray maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak. Müsabaka Exxen'de canlı yayınlanacak.

MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;