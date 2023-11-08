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Bayern Münih Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar listesi | Galatasaray maçı şifresiz TV8 5'ta mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi şifresiz yayınlayacak kanallar araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Bayern Münih - Galatasaray maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 09:20
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Bayern Münih Galatasaray maçı şifresiz veren kanallar listesi | Galatasaray maçı şifresiz TV8 5'ta mı?

👉BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ - GS MAÇI CANLI TAKİP İÇİN TIKLA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Allianz Stadyumu'nda Galatasaray, Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Peki, Bayern Münih - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Bayern Münih - Galatasaray maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

BAYERN MÜNİH - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Galatasaray maçı 8 Kasım Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak. Müsabaka Exxen'de canlı yayınlanacak.

MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;

  • beIN SPORTS France
  • BeIN Connect Mena HD
  • BeIN SPORTS France 4 HD Max
  • BeIN Sports Mena 5 HD
  • beIN SPORTS Mena EN HD
  • Cytavision Sports 6 HD
  • DAZN 1
  • DAZN Deutsch
  • Exxen
  • LiveScore
  • Match! TV Russia
  • Mehoho Futbol 5
  • Paramount+
  • Pickc+ Sports 5
  • Prima Sport RO 3
  • Prima Play
  • Sky Sport 3 Austria
  • Sport 24 At Sea HD
  • Stand Sport Australia
  • SuperSport Football HD
  • TNT Sport 3
  • TV4 Play+
  • ViaPlay Baltic
  • ViaPlay Denmark
  • ViaPlay Island

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