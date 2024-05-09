Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?

Son dakika spor haberi: Başkan kim olursa olsun yeni sezonda Fenerbahçe'nin başına birinci sınıf bir hoca gelecek. Adaylığını açıklayan Sadettin Saran, başkan seçilirse Antonio Conte’ye takımı emanet etmek istiyor. Ali Koç ise adaylığını açıklar ve seçilirse Jose Mourinho’ya teklif yapacak. Portekizli’nin menajerinden randevu talep edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?

Teknik direktör İsmail Kartal, yeni sezonda Fenerbahçe'de kalmayacak...

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?

4 kupanın 3'ünü kaybeden 1'ini de mucizelere bırakan 62 yaşındaki çalıştırıcıyla yeni seçilecek olan başkan çalışmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?

Şu ana kadar sadece Sadettin Saran adaylığını açıkladı. Öğrendiğimiz bilgilere göre; Ali Koç da yeniden aday olmak istiyor.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?

Nabız yoklaması yapan Koç, eğer olumlu bir durumla karşılaşırsa adaylığını birkaç gün içinde açıklayacak.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?

Şu bir gerçek; iki adaydan kim seçilirse seçilsin takımın başına A Plus bir teknik adam getirecek.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?

Gelen bilgilere göre; Sadettin Saran, en son Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte'yi takımın başına getirmek istiyor.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?

54 yaşındaki çalıştırıcıyla da bir görüşme gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?

MOURINHO'DAN RANDEVU İSTENDİ
Eğer Ali Koç, aday olur ve seçilirse; Ali başkanın takımın başına getirmek istediği isim ise Portekizli menajer Jose Mourinho...

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?

Mourinho'nun menajeriyle irtibata geçildi ve randevu talep edildi. Jose, randevuyu kabul ederse bir görüşme yapılacak.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?

Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında dünya çapında bir antrenör olacak.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?

MANU SICAK BAKMIYOR
Manchester United, Erik ten Hag'la yollarını ayıracak. İngiliz basını ise Jose Mourinho'nun yeninden kırmızı-şeytanların başına geçmek istediğini yazdı.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?

Ancak haberde; ManU yönetiminin Portekizli teknik adamı düşünmediğini bilgisi de yer aldı.

Casper
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