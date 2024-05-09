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New York Knicks 130-121 Indiana Pacers (MAÇ SONUCU ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, sahasında Indiana Pacers'ı 130-121 yenerek seriyi 2-0'a getirdi. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 10:10
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New York Knicks 130-121 Indiana Pacers (MAÇ SONUCU ÖZET)

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, sahasında Indiana Pacers'ı 130-121 yenerek seriyi 2-0'a getirdi.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Knicks, Jalen Brunson'ın 24'ü ikinci devrede olmak üzere 29 sayı, 2 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla yıldızlaştığı serinin ikinci maçında Pacers'ı mağlup etti.

Brunson, Michael Jordan'dan sonra kariyerinin ilk 8 play-off maçında en az 285 sayı ve 65 asist üreten ikinci oyuncu oldu.

Knicks'te Donte DiVincenzo 28 sayı ve 6 ribaunt, OG Anunoby 28 sayı ve 4 ribaunt, Josh Hart 19 sayı ve 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Pacers'ta Tyrese Haliburton 34 sayı, 6 ribaunt ve 9 asist, Obi Toppin 20 sayı ve 3 ribaunt, Andrew Nembhard 15 sayı ve 4 asistle oynadı.

Casper
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