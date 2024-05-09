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Nikola Jokic, NBA'de üçüncü kez MVP seçildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets forması giyen Nikola Jokic, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 11:45
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Nikola Jokic, NBA'de üçüncü kez MVP seçildi

NBA'de normal sezonun en değerli oyuncusu farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu belirlendi. Yapılan oylamanın ardından Nikola Jokic, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi oldu. Daha önce 2020-2021 ve 2021-2022 yıllarında normal sezonun en değerli oyuncusu olan Jokic, 3'üncü kez bu ödüle layık görüldü. Sırp yıldız, NBA tarihinde 3 ve daha fazla MVP ödülü kazanan 9'uncu oyuncu olmayı da başardı.

Öte yandan Denver Nuggets, Batı Konferansı'nda 57 galibiyet, 25 mağlubiyetle ikinci sıradan Play-Off'a katıldı. Jokic, normal sezonda 26,4 sayı, 9 asist ve 12,4 ribaund ortalamaları ile oynadı.

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