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NBA'de sezonun en iyi 5'i belli oldu!

NBA'de 2023-2024 sezonunun en iyi 5'inde Luka Doncic, Jayson Tatum, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic yer aldı. | Son dakika spor haberleri

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2024 Perşembe 18:14
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NBA'de sezonun en iyi 5'i belli oldu!

NBA'de 2023-2024 sezonunun en iyi 5'inde Luka Doncic, Jayson Tatum, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic yer aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun en iyi 5'i belli oldu. NBA'den yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonunun en iyi 5'inde, Denver Nuggets'ın pivotu Nikola Jokic ve Oklahoma City Thunder'ın oyun kurucusu Shai Gilgeous-Alexander, Dallas Mavericks'in oyun kurucusu Luka Doncic, Milwaukee Bucks'ın forveti Giannis Antetokounmpo ve Boston Celtics'in forveti Jayson Tatum yer aldı.

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