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Beşiktaş'tan taraftarı coşturacak transfer harekatı! Di Maria için maliyet arayışı...

Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanıyor. Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmanın peşinde olan Siyah beyazlı kurmaylar, dünya yıldızını kadroya katabilmek için maliyet araştırmaya başladı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş'tan taraftarı coşturacak transfer harekatı! Di Maria için maliyet arayışı...

Türkiye Kupası'nda finale yükselerek moral bulan Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Beşiktaş'tan taraftarı coşturacak transfer harekatı! Di Maria için maliyet arayışı...

Birçok ismi listeye alan futbol koordinatörü Samet Aybaba ve 6 yöneticiden oluşan komite, transferde ilk sıraya Angel Di Maria'yı koydu.

Beşiktaş'tan taraftarı coşturacak transfer harekatı! Di Maria için maliyet arayışı...

36 yaşındaki futbolcu, sezon sonu kontratının bitmesiyle Benfica'dan ayrılacak.

Beşiktaş'tan taraftarı coşturacak transfer harekatı! Di Maria için maliyet arayışı...

İlerleyen yaşına rağmen kalitesinden hiçbir şey kaybetmeyen Arjantinli kanat oyuncusuna ABD'den teklifler var.

Beşiktaş'tan taraftarı coşturacak transfer harekatı! Di Maria için maliyet arayışı...

Sabah'ta yer alan habere göre; hem takıma katkı sağlayacak hem de taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncu getirmeyi isteyen siyah-beyazlıların Di Maria ile ilgili nabız yoklayıp, maliyet araştırması yaptığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan taraftarı coşturacak transfer harekatı! Di Maria için maliyet arayışı...

Benfica ile 47 maça çıkıp 3912 dakika sahada kalan Di Maria, 16 gol atıp 15 de asist yaptı.

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