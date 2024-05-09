Beşiktaş'tan taraftarı coşturacak transfer harekatı! Di Maria için maliyet arayışı...

İlerleyen yaşına rağmen kalitesinden hiçbir şey kaybetmeyen Arjantinli kanat oyuncusuna ABD'den teklifler var.

Sabah'ta yer alan habere göre; hem takıma katkı sağlayacak hem de taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncu getirmeyi isteyen siyah-beyazlıların Di Maria ile ilgili nabız yoklayıp, maliyet araştırması yaptığı ifade edildi.