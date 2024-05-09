Beşiktaş'tan taraftarı coşturacak transfer harekatı! Di Maria için maliyet arayışı...
Türkiye Kupası'nda finale yükselen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanıyor. Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmanın peşinde olan Siyah beyazlı kurmaylar, dünya yıldızını kadroya katabilmek için maliyet araştırmaya başladı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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İlerleyen yaşına rağmen kalitesinden hiçbir şey kaybetmeyen Arjantinli kanat oyuncusuna ABD'den teklifler var.
Sabah'ta yer alan habere göre; hem takıma katkı sağlayacak hem de taraftarı heyecanlandıracak bir oyuncu getirmeyi isteyen siyah-beyazlıların Di Maria ile ilgili nabız yoklayıp, maliyet araştırması yaptığı ifade edildi.
Benfica ile 47 maça çıkıp 3912 dakika sahada kalan Di Maria, 16 gol atıp 15 de asist yaptı.
Tecrübeli yıldızın transferi için ilerleyen günlerde somut adımlar atılması planlanıyor.
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