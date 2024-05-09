TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Hollandalı orta sahaya kanca!
Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta orta saha için flaş bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar, son 2 sezondur peşinden koştuğu Hollandalı yıldız için yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları...
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Siyah-beyazlı kulübün, Klaassen'e yıllık 3 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Şayet İnter, sezon sonunda 1 yıllık opsiyon maddesini kullanmazsa Hollandalı orta saha oyuncusu yazın serbest kalacak.
Ajax altyapısından yetişen Klaassen; Premier Lig'de Everton, Bundesliga'da ise Werder Bremen formalarını giydi. Geçtiğimiz yaz Ajax'tan bedelsiz olarak İnter'e transfer olan Hollandalı orta saha, bu sezon İtalyan devi ile şampiyonluğa ulaştı.
Tecrübeli oyuncu bu sezon İnter forması ile tüm kulvarlarda toplamda 21 maça çıktı. Klaassen söz konusu 21 karşılaşmada 1 gol kaydederken hiç asist yapamadı.
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