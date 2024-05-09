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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Hollandalı orta sahaya kanca!

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta orta saha için flaş bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar, son 2 sezondur peşinden koştuğu Hollandalı yıldız için yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte transferin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Hollandalı orta sahaya kanca!

Beşiktaş, transferde dünyaca ünlü isimleri gündemine aldı. Yönetim listesindeki önemli isimlerin başında Davy Klaassen yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Hollandalı orta sahaya kanca!

İtalya Serie A ekibi İnter'in formasını giyen Hollandalı 10 numara hem geçen yaz döneminde hem de ara transfer döneminde gündemdeydi. Beşiktaş, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Klaassen için temaslar gerçekleştirse de orta yol bulunamayınca o dönem anlaşma sağlanamamıştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Hollandalı orta sahaya kanca!

Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki oyuncunun transferini bu kez kesin olarak bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Hollandalı orta sahaya kanca!

Siyah-beyazlı kulübün, Klaassen'e yıllık 3 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Şayet İnter, sezon sonunda 1 yıllık opsiyon maddesini kullanmazsa Hollandalı orta saha oyuncusu yazın serbest kalacak.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Hollandalı orta sahaya kanca!

Ajax altyapısından yetişen Klaassen; Premier Lig'de Everton, Bundesliga'da ise Werder Bremen formalarını giydi. Geçtiğimiz yaz Ajax'tan bedelsiz olarak İnter'e transfer olan Hollandalı orta saha, bu sezon İtalyan devi ile şampiyonluğa ulaştı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Hollandalı orta sahaya kanca!

Tecrübeli oyuncu bu sezon İnter forması ile tüm kulvarlarda toplamda 21 maça çıktı. Klaassen söz konusu 21 karşılaşmada 1 gol kaydederken hiç asist yapamadı.

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