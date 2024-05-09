TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Hollandalı orta sahaya kanca!

İtalya Serie A ekibi İnter'in formasını giyen Hollandalı 10 numara hem geçen yaz döneminde hem de ara transfer döneminde gündemdeydi. Beşiktaş, geçtiğimiz transfer dönemlerinde Klaassen için temaslar gerçekleştirse de orta yol bulunamayınca o dönem anlaşma sağlanamamıştı.