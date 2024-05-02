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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 19:36
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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

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