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Beşiktaş'ta Amartey ve Gedson Çaykur Rizespor maçında olmayacak!

Son dakika haberi: Beşiktaş Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Siyah beyazlılar Amartey ve Gedson Fernandes'in zorlu karşılaşmada yer alamayacağını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 18:50 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 18:58
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Beşiktaş'ta Amartey ve Gedson Çaykur Rizespor maçında olmayacak!

Beşiktaş Kulübü, futbolcuları Gedson Fernandes ile Daniel Amartey'in Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçında görev alamayacağını açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe ile oynanan maçta ağrı hisseden Gedson Fernandes'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülenmesinde alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığı belirtilerek, "Gedson Fernandes'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana'ya giden Daniel Amartey'in de Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacağı aktarıldı.

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