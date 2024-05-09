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Muhteşem dörtlü

Aslan’ın yeni hücum hattı, son 7 maçta 19 kez ağları sarstı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Muhteşem dörtlü

Galatasaray'ın ileri dörtlüsü son dönemde takımı sırtladı. Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedek kulübesine çeken Okan Buruk, hücum hattını Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro İcardi'den oluşturunca Aslan şova başladı. Bu 4 oyuncu son 7 maça 19 gol, 15 asistle damgasını vurdu. İşte detaylar: 7 hafta üst üste gol atan İcardi 23 golle krallıkta zirvede. 7 hafta üst üste gol pası veren Mertens 14 asistle zirvede. Mertens bu periyottaki 8 asistini 4 golle süsledi. Ziyech son 7 maçta 4 gol, 2 asistle katkı sağladı. Alanya deplasmanında golleriyle galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz son Sivasspor maçını asistleriyle çözdü. Ziyech-Mertens-Barış Alperİcardi dörtlüsü son 7 maçtaki 28 golün 22'sinde gol veya asist yapmayı başardı.

G.Saray'ın son 28 golünün 22'sinde Ziyech, Mertens, Barış Alper ve İcardi imzası var.

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