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Şampiyon olacağız

Aslan’ın Arjantinli yıldızı İcardi, “K.Gümrük ve F.Bahçe’yi yenip şampiyon olacağız” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Şampiyon olacağız

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi. İcardi, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için Volkswagen Arena'da düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılın sporcusu ödülünün sahibi olan 31 yaşındaki santrfor, "70 yıldır yapılan böyle büyük bir organizasyonda ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Geçen sezon şampiyon olduk. Harika bir sezon geçirdik. Bu sezon da inşallah şampiyon olacağız. Yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. Ligde kalan 3 haftanın önemine dikkati çeken Mauro Icardi, "Her maçın ayrı önemi var. Adım adım gitmemiz gerekiyor. VavaCars Fatih Karagümrük maçını da kazanmalıyız. Sonra Fenerbahçe derbisi için hazırlanacağız. O karşılaşmayı da kazanmak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

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