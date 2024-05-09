Peşkeş çekmiyoruz

Sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan adayları söz aldı. 2 yılda başarılı olduklarının altını çizen Özbek, "Kulübümüzün finansal anlamda daha güçlü olması için ekstra kalemler yaratmalıyız. Bankalar Birliği yapılandırma anlaşmasından çıkma hedefimiz var. Elimizdeki gayrımenkulleri geliştirerek elde edilecek fonlarla süreci yönetiyoruç. Vaatlerimiz çerçevesinde hareket ediyoruz" diye konuştu.

ÇAMUR ATAMAZSINIZ

Özbek, Florya ve Riva konusunda kendisini eleştiren başkan adayı Süheyl Batum'a sert ifadelerle yanıt verdi: "Değerli Galatasaraylılar, bize her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz ama hiç kimse bize 'Arazileri peşkeş çekiyorsunuz 'diyemez. Her şeyi söyleyebilirsiniz ama bunu söyleyemezsiniz! Araştırmadan, soruşturmadan, yalan haberlerle Galatasaray'ı yönlendirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hiç kimse bize çamur atmaya cüret edemez."

YARISI 170 MİLYON DOLAR!

Riva, 2017'de yapılan sözleşmeyle Emlak Konut ile hasılat paylaşım projesi olarak yapıldı. İptal edilip 2019'da tekrar başladı. Yüzde 50-60'ı bitmiş. G.Saray kasasına 170 milyon dolar girmiştir. Haklarımız devam etmektedir.

TARİHİ BİR GELİRE ULAŞACAĞIZ

2022 yılında yaklaşık 1.2 milyar TL olan Sportif AŞ gelirlerimizi, 9 ayda 4.5 milyar TL, 608 milyon TL kara ulaştırdık. 2024 yılının sonunda hasılatımızın 6 milyar TL'ye gelmesini planlıyoruz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz.

3.5 MİLYAR'LIK CİRO OLACAK STORE'DA

2021'de yılda 3 milyon adet ürün, 200 milyon TL ciro vardı. Bugün 11 milyon ürün ve 2 milyar TL ciroya ulaştı. 20 milyon ürün ve 3.5 milyar TL ciro uzak değil.

YENİ EVİMİZ KEMERBURGAZ

17 Mayıs UEFA Kupası'nın yıl dönümü. Kemerburgaz'da bir piknik organize edeceğiz. Yeni yerleşkemizi, yeni binalarımızı hep beraber görmenizi istiyorum. Futbol takımımız, yeni sezonu Kemerburgaz'da açacak. Kemerburgaz, yeni yıldızlarımızın yuvası olacak. Buna yürekten inanıyorum.