Haberler Galatasaray Peşkeş çekmiyoruz

Peşkeş çekmiyoruz

Özbek ile Batum başkanlık seçimi öncesi karşı karşıya geldi. “Hiç kimse ‘Arazileri peşkeş çekiyorsunuz’ diyemez. Yalan haberlerle Galatasaray’ı yönlendirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Peşkeş çekmiyoruz

Sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan adayları söz aldı. 2 yılda başarılı olduklarının altını çizen Özbek, "Kulübümüzün finansal anlamda daha güçlü olması için ekstra kalemler yaratmalıyız. Bankalar Birliği yapılandırma anlaşmasından çıkma hedefimiz var. Elimizdeki gayrımenkulleri geliştirerek elde edilecek fonlarla süreci yönetiyoruç. Vaatlerimiz çerçevesinde hareket ediyoruz" diye konuştu.

ÇAMUR ATAMAZSINIZ

Özbek, Florya ve Riva konusunda kendisini eleştiren başkan adayı Süheyl Batum'a sert ifadelerle yanıt verdi: "Değerli Galatasaraylılar, bize her türlü eleştiriyi yapabilirsiniz ama hiç kimse bize 'Arazileri peşkeş çekiyorsunuz 'diyemez. Her şeyi söyleyebilirsiniz ama bunu söyleyemezsiniz! Araştırmadan, soruşturmadan, yalan haberlerle Galatasaray'ı yönlendirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hiç kimse bize çamur atmaya cüret edemez."

YARISI 170 MİLYON DOLAR!

Riva, 2017'de yapılan sözleşmeyle Emlak Konut ile hasılat paylaşım projesi olarak yapıldı. İptal edilip 2019'da tekrar başladı. Yüzde 50-60'ı bitmiş. G.Saray kasasına 170 milyon dolar girmiştir. Haklarımız devam etmektedir.

TARİHİ BİR GELİRE ULAŞACAĞIZ

2022 yılında yaklaşık 1.2 milyar TL olan Sportif AŞ gelirlerimizi, 9 ayda 4.5 milyar TL, 608 milyon TL kara ulaştırdık. 2024 yılının sonunda hasılatımızın 6 milyar TL'ye gelmesini planlıyoruz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz.

3.5 MİLYAR'LIK CİRO OLACAK STORE'DA

2021'de yılda 3 milyon adet ürün, 200 milyon TL ciro vardı. Bugün 11 milyon ürün ve 2 milyar TL ciroya ulaştı. 20 milyon ürün ve 3.5 milyar TL ciro uzak değil.

YENİ EVİMİZ KEMERBURGAZ

17 Mayıs UEFA Kupası'nın yıl dönümü. Kemerburgaz'da bir piknik organize edeceğiz. Yeni yerleşkemizi, yeni binalarımızı hep beraber görmenizi istiyorum. Futbol takımımız, yeni sezonu Kemerburgaz'da açacak. Kemerburgaz, yeni yıldızlarımızın yuvası olacak. Buna yürekten inanıyorum.

G.Saray'dan ses getirecek transfer!
Casper
DİĞER
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun sır gibi sakladığı fotoğrafları ortaya çıktı! Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz ve kilolu hali şoke etti!
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten flaş Kariye açıklaması: "Türkiye ziyaretini ertelemeyeceğim"
Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro
G.Saray'dan scout transferi! Boey'un varisi geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan ses getirecek transfer!
Cimbom'a Ziyech müjdesi! "Anlaşma onaylandı"
Canlı altın ve dolar kuru takibi!
ALES/2 başvuruları ne zaman?
Yüksek lisans için ALES'ten kaç puan alınmalı 2024?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yılın sporcuları ödüllerini aldı Yılın sporcuları ödüllerini aldı 00:47
F.Bahçe'den Çağlar kararı! Yeni sezonda... F.Bahçe'den Çağlar kararı! Yeni sezonda... 00:42
Real Madrid’den mucizevi dönüş Real Madrid’den mucizevi dönüş 00:40
Beşiktaş'ta Di Maria bombası! Yönetimin planı... Beşiktaş'ta Di Maria bombası! Yönetimin planı... 00:32
Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı 00:23
Olympiakos Final-Four'da Olympiakos Final-Four'da 00:23
Daha Eski
"Finalde olmak mutluluk verici" "Finalde olmak mutluluk verici" 00:23
Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı 00:21
Olympiakos Final-Four'da Olympiakos Final-Four'da 00:16
Trabzonspor biraz gaza basınca... Trabzonspor biraz gaza basınca... 00:10
Real Madrid tarihi geri dönüşle finale yükseldi! Real Madrid tarihi geri dönüşle finale yükseldi! 00:10
Ertuğrul Doğan açıkladı! "3-4 transfer..." Ertuğrul Doğan açıkladı! "3-4 transfer..." 00:09