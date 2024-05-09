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Spor yazarları Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak final turuna adını yazdırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 08:43
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Spor yazarları Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – ARAÇ VE AMAÇ

Trabzonspor'un tek gerçekçi ve somut hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı almak. Karagümrük'ün ise ligde kalabilmek eğer saha içinde sürpriz gerçekleştirebilirse kupada final oynamak. Bunu bize söyleten Tolunay Kafkas'ın hafta sonunu düşünerek çıkardığı rotasyonlu kadro. Bordo-mavililer ilk maçın bir gol averajıyla çıktıkları İstanbul'daki Olimpiyat Stadı'ndaki rövanş maçında hafta içi olmasına rağmen gelen taraftarlarıyla hiç deplasman baskısı da yaşamadılar. Maçın ilk devresinde Trabzonspor hücum düşünmeyen, öne gitmeyen, daha geriye, yana oynayan, futbol adına iyi görüntüler vermedi. Buna karşın eksik kadrosuna rağmen daha etkili olan ve goller kaçıran taraf Karagümrük'tü.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Maçın ikinci devresinde Trabzonspor'un yine bireysel oyuncu kalitesiyle çözdüğü bir maça daha şahit olduk. İlk golde Meunier'in attığı mükemmel pasta, Onuachu'nun kaliteli bitiriciliği eklenince Trabzonspor golü bulduğu gibi o anda tur atlayacak tarafın da bordo-mavililer olduğu belirlendi. Peşine yine bireysel hücum aksiyonunda Vişça-Fountas işbirliğinden ikinci gol gelince zaten maçın fişini çekmiş oldu. Arkasından da Umut Bozok'un golleriyle de farka gittiği gibi finali de perçinledi. Trabzonspor, ikinci devredeki oyunuyla hak ettiği maçı kazandı. Trabzonspor için yarı finalde Karagümrük'ü geçmek ve finale kalmak 'araçtı' 'amaç' ise kötü geçen bir sezonda Türkiye Kupası'nı alarak taraftarlarını mutlu etmek.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – TRABZONSPOR BİRAZ GAZA BASINCA

İlk yarıda oyun kurmakta zorlanan, son derece ağır oynayan, rakip kaleye gitmekte zorlanan, gittiğinde de şut bile atamayan bir Trabzonspor izledik. İlk 45'te kenar bekleri Eren Elmalı ve Thomas Meunier'nin hücuma bir katkısı olmadı. Önlerindeki Fountas ve Vişça da etkisiz kalınca ilerde Onuachu topla buluşamadı ve rakip savunma arasında adeta kayboldu. Koca 45 dakikada Trabzonspor, Fatih Karagümrük kalesine isabetli şut atamadı.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Bordo-mavililer, ikinci yarıya daha derli toplu ve baskılı başladı. Vişça sağ kanattan etkili toplar getirdi. Bu toplardan birine Onuachu, müsait durumda olmasına rağmen vuramadı. Sonrasında Trabzonspor'un tahrip gücü yüksek futbolu golü de getirdi. Thomas Meunier'in ceza sahasına gönderdiği muhteşem pası Onuachu ağlarla buluşturdu. İlk yarıda sahada uyuyan dev, ikinci yarıda uyanınca hemen gol geldi. Onuachu'nun golden sonra sakatlanıp çıkması, Trabzonspor adına büyük talihsizlikti. Ama Trabzonsporlu futbolcular, bu sakatlık yüzünden morallerini bozmadılar. Ve Karagümrük kalesine yüklenmeye devam ettiler.

Spor yazarları Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Fountas'un golü final kapısını ardına kadar açtı. Umut Bozok'un penaltı golü, Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen yaklaşık 10 bin Trabzonspor taraftarını coşturdu. Dünkü maçta 2 gol atan Umut Bozok'un mutluluğu, takımın da enerjisini zirveye taşıdı. Trabzonspor, biraz gaza basınca, biraz hücumu düşününce Fırtına'ya dönüşüyor. Dün bunu bir kez daha gördük. Trabzonspor taraftarı da bu Trabzonspor'u istiyor. Bordo mavili takım ikinci yarıda oynadığı muhteşem futbol ile maçı farklı kazanıp finale yükseldi. 23 Mayıs tarihinde oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş kupa finali nefesleri kesecek. Çünkü iki takım da bu kupayı çok ama çok istiyor.

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