Spor yazarları Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL – ARAÇ VE AMAÇ
Trabzonspor'un tek gerçekçi ve somut hedefi Ziraat Türkiye Kupası'nı almak. Karagümrük'ün ise ligde kalabilmek eğer saha içinde sürpriz gerçekleştirebilirse kupada final oynamak. Bunu bize söyleten Tolunay Kafkas'ın hafta sonunu düşünerek çıkardığı rotasyonlu kadro. Bordo-mavililer ilk maçın bir gol averajıyla çıktıkları İstanbul'daki Olimpiyat Stadı'ndaki rövanş maçında hafta içi olmasına rağmen gelen taraftarlarıyla hiç deplasman baskısı da yaşamadılar. Maçın ilk devresinde Trabzonspor hücum düşünmeyen, öne gitmeyen, daha geriye, yana oynayan, futbol adına iyi görüntüler vermedi. Buna karşın eksik kadrosuna rağmen daha etkili olan ve goller kaçıran taraf Karagümrük'tü.