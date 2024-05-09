FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro
Son dakika spor haberi: Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın oldukça gerisine düşen Fenerbahçe'de gelecek sezon teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam edilmeyecek. Dünyaca ünlü bir hocayla yola devam etmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde önemli değişiklikler yaşanacak. Avrupa'dan birçok talibi bulunan 4 yıldızdan 75 milyon euro'luk bonservis bekleniyor. İşte o yıldızlar ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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4 oyuncuyu da isteyen kulüp çok. Ferdi Kadıoğlu'nun ismi; Arsenal, Bayer Leverkusen ve Napoli ile anılıyor.
Fenerbahçe, Ferdi'nin bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi ve altında gelen teklifler kabul edilmeyecek.
Yönetim, Oosterwolde için de gelecek kulüplerden aynı miktarı talep edecek.
Sezon başında Dinamo Moskova'dan transfer edilen Sebastian Szymanski'yi de izleyen kulüpler bir hayli fazla.
Polonyalı oyuncu da 20 milyon euronun altında bir miktara bırakılmayacak.
Sevilla'nın kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci için de belirlenen rakam da 20 milyon euro.
Ancak yıldız ismin sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalması ve gelecek sezon 29 yaşına girecek olmasından dolayı fazla diretilmeyecek ve 15 milyon euroluk bir teklif kabul görecek.
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