Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın oldukça gerisine düşen Fenerbahçe'de gelecek sezon teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam edilmeyecek. Dünyaca ünlü bir hocayla yola devam etmeyi planlayan sarı-lacivertlilerde önemli değişiklikler yaşanacak. Avrupa'dan birçok talibi bulunan 4 yıldızdan 75 milyon euro'luk bonservis bekleniyor. İşte o yıldızlar ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro

Fenerbahçe, Avrupa devlerinin radarına giren Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'den 75 milyon euroluk gelir bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro

4 oyuncuyu da isteyen kulüp çok. Ferdi Kadıoğlu'nun ismi; Arsenal, Bayer Leverkusen ve Napoli ile anılıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro

Fenerbahçe, Ferdi'nin bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi ve altında gelen teklifler kabul edilmeyecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro

Yönetim, Oosterwolde için de gelecek kulüplerden aynı miktarı talep edecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro

Sezon başında Dinamo Moskova'dan transfer edilen Sebastian Szymanski'yi de izleyen kulüpler bir hayli fazla.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro

Polonyalı oyuncu da 20 milyon euronun altında bir miktara bırakılmayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro

Sevilla'nın kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci için de belirlenen rakam da 20 milyon euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kasaya servet girecek! 4 yıldızdan 75 milyon euro

Ancak yıldız ismin sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalması ve gelecek sezon 29 yaşına girecek olmasından dolayı fazla diretilmeyecek ve 15 milyon euroluk bir teklif kabul görecek.

G.Saray'dan ses getirecek transfer!
Casper
DİĞER
Son dakika haberi: Madrid'de inanılmaz son! Real Madrid - Bayern Münih maçında hakemden tartışmalı karar...
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten flaş Kariye açıklaması: "Türkiye ziyaretini ertelemeyeceğim"
G.Saray'dan scout transferi! Boey'un varisi geliyor
Beşiktaş'ta Di Maria bombası! Yönetimin planı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Conte mi Mourinho mu?
F.Bahçe'den Çağlar kararı! Yeni sezonda...
Canlı altın ve dolar kuru takibi!
ALES/2 başvuruları ne zaman?
Yüksek lisans için ALES'ten kaç puan alınmalı 2024?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yılın sporcuları ödüllerini aldı Yılın sporcuları ödüllerini aldı 00:47
F.Bahçe'den Çağlar kararı! Yeni sezonda... F.Bahçe'den Çağlar kararı! Yeni sezonda... 00:42
Real Madrid’den mucizevi dönüş Real Madrid’den mucizevi dönüş 00:40
Beşiktaş'ta Di Maria bombası! Yönetimin planı... Beşiktaş'ta Di Maria bombası! Yönetimin planı... 00:32
Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı 00:23
Olympiakos Final-Four'da Olympiakos Final-Four'da 00:23
Daha Eski
"Finalde olmak mutluluk verici" "Finalde olmak mutluluk verici" 00:23
Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı Tarih tekerrür etti! B. Münih'in büyük şanssızlığı 00:21
Olympiakos Final-Four'da Olympiakos Final-Four'da 00:16
Trabzonspor biraz gaza basınca... Trabzonspor biraz gaza basınca... 00:10
Real Madrid tarihi geri dönüşle finale yükseldi! Real Madrid tarihi geri dönüşle finale yükseldi! 00:10
Ertuğrul Doğan açıkladı! "3-4 transfer..." Ertuğrul Doğan açıkladı! "3-4 transfer..." 00:09