Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı! Sezon sonunda...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı! Sezon sonunda...

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde kadroya katılan Çağlar Söyüncü için beklenmedik bir karar aldı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıpları ve lider Galatasaray'la aradaki puan farkının bitime 3 hafta kala 6'ya çıkması moralleri bozarken, transferin rotasını da değiştirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı! Sezon sonunda...

Sarı lacivertliler şubat ayında Atletico Madrid'den 2 milyon Euro karşılığında kiraladığı milli stoper Çağlar Söyüncü ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı! Sezon sonunda...

Sabah'ın haberine göre, bunda İspanyol kulübünün, oyuncunun bonservisi için 12 milyon Euro fiyat belirlemesinin yanında 27 yaşındaki futbolcunun beklenen verimin uzağında kalması da büyük rol oynuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı! Sezon sonunda...

İSTANBUL'DA MUTLU AMA…

Çağlar, İstanbul'da mutlu ancak ortaya koyduğu performans ne taraftarı ne de teknik heyeti memnun etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı! Sezon sonunda...

13 resmi maçta sadece 829 dakika sahada kalan tecrübeli defans, sakatlıklar nedeniyle de 3 maçı kaçırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı! Sezon sonunda...

Futbolcunun geleceği için EURO 2024'te ortaya koyacağı performans büyük önem taşıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı! Sezon sonunda...

Atletico Madrid, 2027'ye kadar sözleşmesini elinde bulundurduğu Çağlar'ı, Fenerbahçe olmasa bile başka bir takıma kiralık göndermeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı! Sezon sonunda...

Çağlar, 2023- 24 sezonunun başında Leicester'dan bedelsiz olarak Atletico Madrid'e gitmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı! Sezon sonunda...

La Liga'da sadece 6 maçta 110 dakika süre bulunca Fenerbahçe'ye geldi.

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