TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıpları ve lider Galatasaray'la aradaki puan farkının bitime 3 hafta kala 6'ya çıkması moralleri bozarken, transferin rotasını da değiştirdi.

Sarı lacivertliler şubat ayında Atletico Madrid'den 2 milyon Euro karşılığında kiraladığı milli stoper Çağlar Söyüncü ile yola devam etmeyi düşünmüyor.