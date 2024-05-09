TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü kararı! Sezon sonunda...
Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde kadroya katılan Çağlar Söyüncü için beklenmedik bir karar aldı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
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İSTANBUL'DA MUTLU AMA…
Çağlar, İstanbul'da mutlu ancak ortaya koyduğu performans ne taraftarı ne de teknik heyeti memnun etti.
13 resmi maçta sadece 829 dakika sahada kalan tecrübeli defans, sakatlıklar nedeniyle de 3 maçı kaçırdı.
Futbolcunun geleceği için EURO 2024'te ortaya koyacağı performans büyük önem taşıyor.
Atletico Madrid, 2027'ye kadar sözleşmesini elinde bulundurduğu Çağlar'ı, Fenerbahçe olmasa bile başka bir takıma kiralık göndermeyi planlıyor.
Çağlar, 2023- 24 sezonunun başında Leicester'dan bedelsiz olarak Atletico Madrid'e gitmişti.
La Liga'da sadece 6 maçta 110 dakika süre bulunca Fenerbahçe'ye geldi.
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