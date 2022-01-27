GALAYASARAY HABERİ: Hıncal Uluç'tan flaş Fatih Terim sözleri! "Öyle bir enkaz bıraktı ki..." (GS spor haberi)

A Spor'un usta yorumcusu Hıncal Uluç, Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uluç, "Görüyorum ki Fatih Terim, Burak Elmas'ın altını kazıyor ve yıkmaya uğraşıyor" dedi. Öte yandan sarı kırmızılıların transfer gündemine dair de konuşan Uluç, "Fatih Terim öyle bir enkaz bıraktı ki Galatasaray'ın fiilen transfer yapacak gücü yok" ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)