GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bu kez Okan Buruk devrede! Rafa Silva görüşmesi ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezon yine hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Hafta içinde Brezilyalı yıldız Vini Junior'un da menajeri olan İngiliz Nathan Campbell'ı konuk eden Erden Timur'un, Arsenal'ın Milwall'da kiralık oynayan oyuncusu Brooke Norton-Cuffy için bir görüşme yaptığı iddia edilmişti.