Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bu kez Okan Buruk devrede! Rafa Silva görüşmesi ortaya çıktı!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bu kez Okan Buruk devrede! Rafa Silva görüşmesi ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Birçok yıldızı hedefinde tutan sarı-kırmızılılarda liste başına Rafa Silva alındı. Benfica'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli yıldızın transferi için bu kez teknik direktör Okan Buruk devreye girdi. İşte deneyimli hocanın Rafa Silva'ya yaptığı konuşma...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 09:23
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bu kez Okan Buruk devrede! Rafa Silva görüşmesi ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezon yine hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bu kez Okan Buruk devrede! Rafa Silva görüşmesi ortaya çıktı!

Hafta içinde Brezilyalı yıldız Vini Junior'un da menajeri olan İngiliz Nathan Campbell'ı konuk eden Erden Timur'un, Arsenal'ın Milwall'da kiralık oynayan oyuncusu Brooke Norton-Cuffy için bir görüşme yaptığı iddia edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bu kez Okan Buruk devrede! Rafa Silva görüşmesi ortaya çıktı!

Bu kez Okan Buruk'un sazı eline aldığı ve Rafa Silva ile bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bu kez Okan Buruk devrede! Rafa Silva görüşmesi ortaya çıktı!

Gelen bilgilere göre Buruk bu görüşmede "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayacağız. Seninle ilgili planlarım var" diyerek Portekizli oyuncuyu ikna etmeye çalıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bu kez Okan Buruk devrede! Rafa Silva görüşmesi ortaya çıktı!

BİRÇOK TALİBİ VAR
Bu sezon Benfica'da bulduğu forma süresi azaldığı için ayrılmaya sıcak bakan Rafa Silva'ya çok sayıda talip var.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bu kez Okan Buruk devrede! Rafa Silva görüşmesi ortaya çıktı!

GALATASARAY'IN TEKLİFİ 3.5 MİLYON EURO!
Portekiz basını; Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya Galatasaray'dan 3.5 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini iddia etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bu kez Okan Buruk devrede! Rafa Silva görüşmesi ortaya çıktı!

Katar'dan da Rafa Silva'nın aklını çelebilecek bir teklif geldiği öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bu kez Okan Buruk devrede! Rafa Silva görüşmesi ortaya çıktı!

Alınan bilgilere göre bir Katar kulübü, Rafa Silva'ya yıllık 7 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bu kez Okan Buruk devrede! Rafa Silva görüşmesi ortaya çıktı!

Yıldız oyuncunun ise sezon bitene kadar süre istediği öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Galatasaray'dan şampiyonluk paylaşımı!
Cimbom'dan ses getirecek transfer! ManU'nun yıldızı geliyor
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Nisan bugün kimin maçı var?
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲 | 25 Nisan
DEPREM SON DAKİKA | 25 Nisan
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samet Yunanistan'da manşetlerde! "Baş ağrısı" Samet Yunanistan'da manşetlerde! "Baş ağrısı" 09:03
Flaş gerçek ortaya çıktı! Oliveira ve Buruk... Flaş gerçek ortaya çıktı! Oliveira ve Buruk... 08:20
O yıldıza övgü! "Büyük oyuncu olduğunu gösterdi" O yıldıza övgü! "Büyük oyuncu olduğunu gösterdi" 07:48
Taraftar son defa izledi Taraftar son defa izledi 07:12
Berat Özdemir: Durumumu bilmiyorum Berat Özdemir: Durumumu bilmiyorum 07:11
"Kupayı istiyoruz" "Kupayı istiyoruz" 07:08
Daha Eski
19 sene sonra yeniden kazandı 19 sene sonra yeniden kazandı 07:07
Fırtına’nın kupa yolcuğu: 5. maç Fırtına’nın kupa yolcuğu: 5. maç 07:06
İstanbul'da bu futbol yetmez İstanbul'da bu futbol yetmez 07:06
Muhteşem ikiliden şov Muhteşem ikiliden şov 07:04
Everton Liverpool'a acımadı! Everton Liverpool'a acımadı! 01:10
Everton Liverpool'a acımadı! Everton Liverpool'a acımadı! 01:10