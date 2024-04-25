GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Bu kez Okan Buruk devrede! Rafa Silva görüşmesi ortaya çıktı!
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Birçok yıldızı hedefinde tutan sarı-kırmızılılarda liste başına Rafa Silva alındı. Benfica'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli yıldızın transferi için bu kez teknik direktör Okan Buruk devreye girdi. İşte deneyimli hocanın Rafa Silva'ya yaptığı konuşma...
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Gelen bilgilere göre Buruk bu görüşmede "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayacağız. Seninle ilgili planlarım var" diyerek Portekizli oyuncuyu ikna etmeye çalıştı.
BİRÇOK TALİBİ VAR
Bu sezon Benfica'da bulduğu forma süresi azaldığı için ayrılmaya sıcak bakan Rafa Silva'ya çok sayıda talip var.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ 3.5 MİLYON EURO!
Portekiz basını; Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya Galatasaray'dan 3.5 milyon Euro'luk bir teklif geldiğini iddia etti.
Katar'dan da Rafa Silva'nın aklını çelebilecek bir teklif geldiği öne sürüldü.
Alınan bilgilere göre bir Katar kulübü, Rafa Silva'ya yıllık 7 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.
Yıldız oyuncunun ise sezon bitene kadar süre istediği öğrenildi.
Şu anda Avrupa'dan da çok sayıda talibi olan Portekizli 10 numara konusunda yaşanan bu gelişme, transferi Galatasaray adına daha da zorlaştıracak.
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