Haberler Dizi Haberleri YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 68. bölümü fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları araştırılıyor. Yalı Çapkını 68. bölümü fragman izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 23:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 68. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferit ve Seyran tehlikenin kıyısındayken, Akın ondan hiç beklenmeyecek bir şey yapar. Ölümle burun buruna gelen Seyran, ona yaşatılan travmatik acıların bıraktığı derin yaralarla mücadele etmeye çalışır. Evden kovulan ve zor duruma düşen İfakat ne yapacağına karar vermeye çalışırken, Halis Ağa'nın karşısına çıkıp yıllardır sakladığı bir gerçeği dile getirir. Kaya, Suna'ya onu üzecek bir gelişmeyi itiraf eder. Esme ve Kazım arasında ise şimdiye kadar hiç bahsedilmeyen eski defterler açılır. Seyran'ın yaşadığı acılar karşısında ona nasıl destek olacağını bilemeyen Ferit, kendini bu durum karşısında çaresiz hisseder. Her şeyin sona erdiğini düşünürken, intikam peşine düşen yeni bir düşman Ferit'in büyük bir endişeye kapılmasına neden olur.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Taro Tekin Emir, Turgut Tunçalp, Sezin Bozacı, Buse Buçe Kahraman, Öznur Serçeler, Toprak Sağlam, Hülya Duyar, Yiğit Tuncay, Gülen Gedikoğlu gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI 68. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

G.Saray'dan transfer bombası! Dünya yıldızı Zaha'nın yerine geliyor
G.Saray'ın A. Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı!
DİĞER
Öfkeli bir halde trafiğe çıktı! Amerika'da yaşayan Yeşilçam yıldızı 68 yaşındaki Ahu Tuğba trafik kazası geçirdi! Acil ameliyata alındı
Başkan Erdoğan Külliye'de Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul etti | İki ülke arasında Eylem Planı Protokolü imzalandı
Derbinin iddaa oranları açıklandı!
İtalya'dan gündem Okan Buruk! İşte peşindeki takımlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yalı Çapkını 67. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE
Kara Ağaç Destanı 10. bölüm fragmanı izle FULL
Çöl toz bulutu kaç gün sürecek?
Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?
🌹 RESİMLİ CUMA AKŞAMI MESAJLARI 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ergin Ataman'lı Pana seriyi eşitledi! Ergin Ataman'lı Pana seriyi eşitledi! 23:28
"TFF’nin FIFA ile UEFA ilişkileri son derece sağlam" "TFF’nin FIFA ile UEFA ilişkileri son derece sağlam" 20:11
G.Saray'a Adana'da coşkulu karşılama G.Saray'a Adana'da coşkulu karşılama 20:09
Muslera'dan flaş emeklilik kararı! Muslera'dan flaş emeklilik kararı! 18:49
Busenaz Sürmeneli finale yükseldi! Busenaz Sürmeneli finale yükseldi! 18:02
Metin Öztürk'ten şampiyonluk sözleri! Metin Öztürk'ten şampiyonluk sözleri! 17:49
Daha Eski
PFDK kararları açıklandı PFDK kararları açıklandı 17:40
G.Saray'ın A. Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın A. Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 17:07
Ankaragücü ve Enis Destan PFDK'ye sevk edildi Ankaragücü ve Enis Destan PFDK'ye sevk edildi 17:01
Metin Öztürk: 5 tane önemli final maçımız var Metin Öztürk: 5 tane önemli final maçımız var 16:53
Gomez'den ilginç Mesut Özil yorumu! Gomez'den ilginç Mesut Özil yorumu! 16:19
Cimbom A. Demirspor maçına hazır! Cimbom A. Demirspor maçına hazır! 15:38