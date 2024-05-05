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Udinese - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 16:00
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Udinese - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Napoli maçı 6 Mayıs Pazartesi günü saat 21:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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