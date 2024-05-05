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KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'de heyecan 35. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Bahattin Şimşek, Konyaspor - Fenerbahçe maçında düdük çalacak. Ligin zirvesini ve düşme hattını yakından ilgilendiren maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 09:40 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 09:50
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KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? | Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Konyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Konyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı 6 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE LİGİN İLK YARISINDA 7 GOLLÜ GALİBİYET ALMIŞTI!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı 7-1 kazanmıştı. Fenerbahçe'de golleri, Edin Dzeko, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Uğurcan kaydetmişti.

KONYASPOR DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR!

Trendyol Süper Lig'de bu sezon başarısız bir grafik çizen Konyaspor, Fenerbahçe'yi kendi sahasında yenerek düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

FENERBAHÇE'DE 2 İSİM SAKAT 7 İSİM SINIRDA!

Konyaspor deplasmanında galibiyet arayacak olan Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek sakatlıkları sebebiyle maçta süre alamayacak. Dzeko, Tadic, Batshuayi, Cengiz, Mert Müldür, Ferdi ve Becao ise sarı kart sınırında yer alıyor.

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