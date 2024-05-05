Haberler Trabzonspor Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı NE ZAMAN? | Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı NE ZAMAN? | Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı finalde Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u ağırlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 16:00
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı NE ZAMAN? | Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

İsmail Kartal kararını verdi!
G.Saray'da büyük tehlike! Buruk kara kara düşünüyor
DİĞER
Real Madrid-Cadiz maçı sonrası Başkan Perez'den Arda Güler itirafı! "Çok başka bir şey..."
"PKK ile birlik olmak beka" diyen Talabani tutuştu! Türkiye'nin askeri harekatı öncesi ABD'ye yalvarmaya gitti
Kent'in geleceği o isme bağlı!
F.Bahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın öğrencisi olacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maçın ardından flaş sözler! "Sen bu değilsin"
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı
İstanbul baraj doluluk oranı
A SPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE
TV 8 CANLI YAYIN
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Udinese - Napoli maçı ne zaman? Udinese - Napoli maçı ne zaman? 15:37
Salernitana - Atalanta maçı ne zaman? Salernitana - Atalanta maçı ne zaman? 15:33
Beşiktaş'ta A.Gücü mesaisi devam etti Beşiktaş'ta A.Gücü mesaisi devam etti 15:29
Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman? Crystal Palace - Manchester United maçı ne zaman? 15:29
Hollanda'da şampiyon belli oldu! Hollanda'da şampiyon belli oldu! 15:21
G.Saray Sivasspor maçı hangi kanalda? G.Saray Sivasspor maçı hangi kanalda? 15:21
Daha Eski
TFF açıkladı: Seçim tarihi... TFF açıkladı: Seçim tarihi... 14:37
G.Saray'da büyük tehlike! Buruk kara kara düşünüyor G.Saray'da büyük tehlike! Buruk kara kara düşünüyor 13:38
İsmail Kartal kararını verdi! İsmail Kartal kararını verdi! 13:15
G.Saray Sivasspor maçı hangi kanalda? G.Saray Sivasspor maçı hangi kanalda? 13:07
Kent'in geleceği o isme bağlı! Kent'in geleceği o isme bağlı! 13:02
VAR hakemi açıklandı! VAR hakemi açıklandı! 12:47