GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis
Galatasaray'da bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan ve oynadığı mevkilerde büyük performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'a Aston Villa'nın talip olduğu biliniyor. Cimbom genç yıldızın bonservisini belirlerken, İngiliz ekibi tarihe geçecek o miktarı vermeyi kabul etti. İşte ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Premier Lig ekibi, 18 milyon euro'luk teklifi 25 milyon euro seviyelerine çekti.
Unai Emery'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ve bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Aston Villa, Barış ile 5 senelik sözleşme imzalamak istiyor.
YILDIZI KEÇİÖREN'DE PARLADI
2021'in yazında Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer olan Barış Alper, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Milli oyuncuyu uzun zamandır başta İngiliz ve İtalyan ekipleri yakından takip ederken, oyuncuyla en ciddi ilgilenen Aston Villa olmuştu.
EN AZ 15 KATI KAZANDIRACAK
Sarı-kırmızılılar, Barış Alper için sezon sonu yapılacak bonservis pazarlıklarında elini güçlendirmek amacıyla önemli bir hamle yaparak, oyuncunun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.
2021 Temmuz'unda 2.1 milyon euro'ya alınan genç oyuncu, tahmin edilen rakamlara satılırsa en az 15 kat para kazandıracak.
ZİRVEYE YERLEŞECEK
Transferin gerçekleşmesi durumunda Barış Alper Yılmaz, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli yerli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek. 2018-19 sezonunda 22.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, bu alanda rekorun sahibi.
Arda Güler de bu yaz başı 20 milyon euro + 10 milyon euro bonus bedelle Real Madrid'in yolunu tutmuştu. Bu oyuncuları 18.5 milyon euro ile Yusuf Yazıcı (Lille) ve 14.25 milyon euro (Roma) ile Cengiz Ünder takip ediyor.
BU YIL 15 GOLE DİREKT KATKI
Takıma geldiği ilk sezon şans bulduğu 23 maçın hiçbirinde 90 dakika sahada kalamayan ve skor üretemeyen Barış, 2022-23'te de 32 karşılaşmanın sadece birini tamamlarken, 8 gol atıp 6 asist yaptı.
İlk iki sezonunda ofansif mevkilerde oynayan Barış Alper, bu sezon defansta da görev almaya başladı. 49 maçta 5 farklı mevkide oynayan genç oyuncu, 6 gol, 9 asist üretip 15 gole katkı yaptı.
BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?
Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. Futbola Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yazında Ankara Demirspor'a transfer olan Barış Alper, 2020 yazında ise Ankara Keçiörengücü'ne imzayı attı.
Burada başarılı bir yıl geçiren hücum oyuncusu, 2021 yazında 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro...
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