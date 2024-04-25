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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

Galatasaray'da bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan ve oynadığı mevkilerde büyük performans sergileyen Barış Alper Yılmaz'a Aston Villa'nın talip olduğu biliniyor. Cimbom genç yıldızın bonservisini belirlerken, İngiliz ekibi tarihe geçecek o miktarı vermeyi kabul etti. İşte ayrıntılar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın başarısında baş pay sahiplerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı takıma veda edebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

2023-24 sezonunda toplamda 15 gole katkı sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, performansıyla Avrupa'nın radarına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

Sosyal medyada 'Mbappe' yakıştırmaları da yapılan Barış Alper Yılmaz'ın talipleri arasında bulunan Aston Villa, son yaptığı teklifi yükselterek Galatasaray'ın istediği seviyeye çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

Milli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Premier Lig ekibi, 18 milyon euro'luk teklifi 25 milyon euro seviyelerine çekti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

Unai Emery'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ve bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Aston Villa, Barış ile 5 senelik sözleşme imzalamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

YILDIZI KEÇİÖREN'DE PARLADI

2021'in yazında Keçiörengücü'nden 2.1 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer olan Barış Alper, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Milli oyuncuyu uzun zamandır başta İngiliz ve İtalyan ekipleri yakından takip ederken, oyuncuyla en ciddi ilgilenen Aston Villa olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

EN AZ 15 KATI KAZANDIRACAK

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper için sezon sonu yapılacak bonservis pazarlıklarında elini güçlendirmek amacıyla önemli bir hamle yaparak, oyuncunun sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

2021 Temmuz'unda 2.1 milyon euro'ya alınan genç oyuncu, tahmin edilen rakamlara satılırsa en az 15 kat para kazandıracak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

ZİRVEYE YERLEŞECEK

Transferin gerçekleşmesi durumunda Barış Alper Yılmaz, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli yerli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek. 2018-19 sezonunda 22.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, bu alanda rekorun sahibi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

Arda Güler de bu yaz başı 20 milyon euro + 10 milyon euro bonus bedelle Real Madrid'in yolunu tutmuştu. Bu oyuncuları 18.5 milyon euro ile Yusuf Yazıcı (Lille) ve 14.25 milyon euro (Roma) ile Cengiz Ünder takip ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

BU YIL 15 GOLE DİREKT KATKI

Takıma geldiği ilk sezon şans bulduğu 23 maçın hiçbirinde 90 dakika sahada kalamayan ve skor üretemeyen Barış, 2022-23'te de 32 karşılaşmanın sadece birini tamamlarken, 8 gol atıp 6 asist yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

İlk iki sezonunda ofansif mevkilerde oynayan Barış Alper, bu sezon defansta da görev almaya başladı. 49 maçta 5 farklı mevkide oynayan genç oyuncu, 6 gol, 9 asist üretip 15 gole katkı yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz, 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. Futbola Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yazında Ankara Demirspor'a transfer olan Barış Alper, 2020 yazında ise Ankara Keçiörengücü'ne imzayı attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

Burada başarılı bir yıl geçiren hücum oyuncusu, 2021 yazında 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Barış Alper Yılmaz rekorla gidecek! Tarihe geçecek bonservis

Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro...

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