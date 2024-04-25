Galatasaray'da flaş gerçek ortaya çıktı! Oliveira ve Okan Buruk...
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiği Fatih Karagümrük maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk ile tartışan Sergio Oliveira kadro dışı bırakıldı. Bir süre kadro dışı kalmasının ardından takımla antrenmanlara katılan Portekizli yıldız hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
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ASIL SEBEP SÖZLEŞMESİ
Milliyet'in haberine göre; Portekizli oyuncunun takımla beraber antrenmanlara çıkmasının tamamen kontratıyla alakalı olduğu ortaya çıktı.
ÖZÜR DİLEMEDİ
Oliveira'nın, Buruk'tan özür dilemediği ve kesinlikle affedilmediği, buna rağmen sözleşmesindeki maddeden dolayı kadro dışı bırakılamadığı belirlendi.
Tecrübeli futbolcunun takımla birlikte antrenmana çıkamaması durumunda açacağı bir davada kulübe ağır bir fatura çıkarabileceği için zorunlu olarak çalışmalarda yer almasına izin verildiği öğrenildi.
Galatasaray'dan senelik 2 milyon 750 bin euro alan ve 2 yıl daha kontratı bulunan Oliveira'nın FIFA'da açacağı bir davada serbest kalabileceği ve üzerine sözleşmesinin sonuna kadar ödenecek parayı alabileceği belirtildi.
Oliveira yaşanan olaydan sonra bir daha forma giymedi. Ligde 6 maçın kadrosuna alınmayan Portekizli futbolcu, Süper Kupa için Şanlıurfa'ya götürüldü ama karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planları arasında yer almayan Oliveira'ya sezon sonunda uygun bir talip çıkması durumunda yollar ayrılacak.
Galatasaray'da bu sezon 23 maçta süre bulan Portekizli Oliveira 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
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