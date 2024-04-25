Samet Akaydin'in hatası Yunanistan'da manşetlerde! "Terim'in baş ağrısı"

In Sports, Samet Akaydin'in hatası "trajik" olarak nitelendirildi. Newspao adlı site de Samet Akaydin'den "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı" ifadesini kullandı.

Sport24 ise "Samet Akaydin'in feci hatası AEK'nın farkı 2'ye çıkarmasına sebep oldu" ifadelerini kullandı.