Samet Akaydin'in hatası Yunanistan'da manşetlerde! "Terim'in baş ağrısı"
Yunanistan Süper Lig play-off'larında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos deplasmanda AEK'ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Milli futbolcu Samet Akaydın'ın yaptığı hata Komşu'da büyük ses getirdi. İşte Yunan basınında Samet için öne çıkan manşetler...
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In Sports, Samet Akaydin'in hatası "trajik" olarak nitelendirildi. Newspao adlı site de Samet Akaydin'den "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı" ifadesini kullandı.
Sport24 ise "Samet Akaydin'in feci hatası AEK'nın farkı 2'ye çıkarmasına sebep oldu" ifadelerini kullandı.
Trifilara'da yer alan haberde AEK'nın ilk golünde Arao, ikinci golünde ise Samet Akaydin'in trajik bir hata yaptığı vurgulandı.
Newsit adlı site ise Samet Akaydin'in Ezequiel Ponce'ye gol hediye ettiğini yazdı.
Sportdog'da yer alan haberde ise Samet Akaydin'in hatası "ölümcül" olarak vurgulandı. Enwsi, "Samet Akaydin'in çocukça hatası Panathinaikos'u 2-0 geri düşürdü" ifadeleri kullanıldı.
Gazzetta, "Samet Akaydin'in trajik hatası" başlığını atarken, Ponce'nin milli futbolcunun yanlış dönüşünden yararlandığı vurgulandı.
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