Haberler Futbol Samet Akaydin'in hatası Yunanistan'da manşetlerde! "Terim'in baş ağrısı"

Samet Akaydin'in hatası Yunanistan'da manşetlerde! "Terim'in baş ağrısı"

Yunanistan Süper Lig play-off'larında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos deplasmanda AEK'ya 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Milli futbolcu Samet Akaydın'ın yaptığı hata Komşu'da büyük ses getirdi. İşte Yunan basınında Samet için öne çıkan manşetler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 09:03
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Samet Akaydin'in hatası Yunanistan'da manşetlerde! "Terim'in baş ağrısı"

Yunanistan Süper Ligi play-off mücadelesinde Panathinaikos konuk olduğu AEK'ya 3-0 mağlup oldu.

Samet Akaydin'in hatası Yunanistan'da manşetlerde! "Terim'in baş ağrısı"

Şampiyonluk yarışında rakibinin 4 puan gerisine düşen Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'ta Samet Akaydin'in yaptığı hata karşılaşmaya damga vurdu. Yunan basını milli oyuncunun hatasını manşetlere taşıdı...

Samet Akaydin'in hatası Yunanistan'da manşetlerde! "Terim'in baş ağrısı"

Sport-FM Samet Akaydin'in hatası maçın gidişatını belirlerken Fatih Terim'in pozisyon sonrası milli stopere büyük tepki gösterdiğini duyurdu.

Samet Akaydin'in hatası Yunanistan'da manşetlerde! "Terim'in baş ağrısı"

In Sports, Samet Akaydin'in hatası "trajik" olarak nitelendirildi. Newspao adlı site de Samet Akaydin'den "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı" ifadesini kullandı.

Samet Akaydin'in hatası Yunanistan'da manşetlerde! "Terim'in baş ağrısı"

Sport24 ise "Samet Akaydin'in feci hatası AEK'nın farkı 2'ye çıkarmasına sebep oldu" ifadelerini kullandı.

Samet Akaydin'in hatası Yunanistan'da manşetlerde! "Terim'in baş ağrısı"

Trifilara'da yer alan haberde AEK'nın ilk golünde Arao, ikinci golünde ise Samet Akaydin'in trajik bir hata yaptığı vurgulandı.

Samet Akaydin'in hatası Yunanistan'da manşetlerde! "Terim'in baş ağrısı"

Newsit adlı site ise Samet Akaydin'in Ezequiel Ponce'ye gol hediye ettiğini yazdı.

Samet Akaydin'in hatası Yunanistan'da manşetlerde! "Terim'in baş ağrısı"

Sportdog'da yer alan haberde ise Samet Akaydin'in hatası "ölümcül" olarak vurgulandı. Enwsi, "Samet Akaydin'in çocukça hatası Panathinaikos'u 2-0 geri düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

Samet Akaydin'in hatası Yunanistan'da manşetlerde! "Terim'in baş ağrısı"

Gazzetta, "Samet Akaydin'in trajik hatası" başlığını atarken, Ponce'nin milli futbolcunun yanlış dönüşünden yararlandığı vurgulandı.

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