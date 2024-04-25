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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye İspanyol kancası! Sezon sonunda gelecekler

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, skor yükünü üstlenen isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu. Milli futbolcuya İspanyol ekibi talip olurken, sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısı çalınacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye İspanyol kancası! Sezon sonunda gelecekler

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye ve Avrupa'da 52 müsabaka yaparken futbolcuları da ortaya koyduğu yüksek performansla vitrine çıktı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye İspanyol kancası! Sezon sonunda gelecekler

Takip edilenler listesine eklenen son isim İrfan Can Kahveci oldu. Sabah'ın haberine göre bu sezon 44 maçta forma giyen ve kariyer sezonunu yaşayan 28 yaşındaki sağ kanat, Sevilla'nın radarına girdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye İspanyol kancası! Sezon sonunda gelecekler

İspanyollar, sarı-lacivertli takımla 2025 yılına kadar sözleşmesi olan başarılı oyuncu için sezon sonu kapıyı çalmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye İspanyol kancası! Sezon sonunda gelecekler

BAŞAKŞEHİR'DEN 7 MİLYON EURO'YA ALINDI

İrfan Can, 29 lig maçında 11 gol-9 asist, Avrupa'da 14 karşılaşmada 6 gol-3 asiste imza atarken toplamda 17 gol-12 asistle 29 gole katkı verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye İspanyol kancası! Sezon sonunda gelecekler

Milli futbolcu da Avrupa'da oynamaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe, 2020-21 sezonunun devre arasında 7 milyon Euro bonservisle Başakşehir'den aldığı İrfan için 15-20 milyon Euro arasında bir ücret düşünüyor.

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