FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye İspanyol kancası! Sezon sonunda gelecekler
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, skor yükünü üstlenen isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu. Milli futbolcuya İspanyol ekibi talip olurken, sezon sonunda sarı-lacivertlilerin kapısı çalınacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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BAŞAKŞEHİR'DEN 7 MİLYON EURO'YA ALINDI
İrfan Can, 29 lig maçında 11 gol-9 asist, Avrupa'da 14 karşılaşmada 6 gol-3 asiste imza atarken toplamda 17 gol-12 asistle 29 gole katkı verdi.
Milli futbolcu da Avrupa'da oynamaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe, 2020-21 sezonunun devre arasında 7 milyon Euro bonservisle Başakşehir'den aldığı İrfan için 15-20 milyon Euro arasında bir ücret düşünüyor.
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