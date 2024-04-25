FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: İrfan Can Kahveci'ye İspanyol kancası! Sezon sonunda gelecekler

Fenerbahçe, bu sezon Türkiye ve Avrupa'da 52 müsabaka yaparken futbolcuları da ortaya koyduğu yüksek performansla vitrine çıktı.

Takip edilenler listesine eklenen son isim İrfan Can Kahveci oldu. Sabah'ın haberine göre bu sezon 44 maçta forma giyen ve kariyer sezonunu yaşayan 28 yaşındaki sağ kanat, Sevilla'nın radarına girdi.