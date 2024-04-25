Fenerbahçe'nin yıldızları İngiltere yolcusu!

İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte bu sezon kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci de Newcastle United'la anlaştı. Bu transfer de lig bitiminde resmiyete dökülecek. Sarı-lacivertlilere veda edecek bir diğer isim ise sezon başında D.Moskova'dan gelen Sebastian Szymanski...



