Fenerbahçe'nin yıldızları İngiltere yolcusu!
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de gelecek sezon için birçok oyuncuya gelen teklifler düşündürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde 3 oyuncunun İngiltere Premier Lig'e gideceği öne sürüldü. İşte haberin son detayları... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 07:26
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Ferdi'yle en ciddi şekilde ilgilenen kulüp Everton... Liverpool'un mavi kanadı, 24 yaşındaki sol bekin transferinde ısrarcı ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını yüklü bir bonservis bedeliyle çalacak.
İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte bu sezon kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci de Newcastle United'la anlaştı. Bu transfer de lig bitiminde resmiyete dökülecek. Sarı-lacivertlilere veda edecek bir diğer isim ise sezon başında D.Moskova'dan gelen Sebastian Szymanski...
Ada temsilcisi Polonyalı oyuncuyu Maddison'a yedek olarak düşünüyor ve sezon sonunda resmi teklifle gelecek. İsmail Yüksek ve Batshuayi de ayrılabilir.
KASA PARA DOLACAK
Fenerbahçe, bu üç oyuncunun transferinden en az 60 milyon euro bonservis beklentisi içinde... Hem İrfan hem Szymanski hem de Ferdi için en az 20 milyon euroluk teklifler bekleniyor.
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