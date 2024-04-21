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Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 18:47
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Fenerbahçe kafilesi Sivas'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, burada bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek verdi.

Kafileyi taşıyan takım otobüsü, taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

EMS Sivasspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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