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TOZ BULUTU İSTANBUL SON DAKİKA | Çöl toz bulutu kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? - Çöl tozu nedir, neden olur?

Meteroloji'den yapılan son dakika açıklamalara göre, Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz'de yoğun çöl tozu etkisinin görüleceği kaydedildi. Vatandaşların dışarı çıkarken maske takmaları önerilirken toz bulutu vakasıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Çöl toz bulutu kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 23:40 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 23:50
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TOZ BULUTU İSTANBUL SON DAKİKA | Çöl toz bulutu kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? - Çöl tozu nedir, neden olur?

TOZ BULUTU İSTANBUL SON DAKİKA | MGM hava durumu raporu güncel olarak takip edilirken Meteoroloji, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı. Peki, Çöl toz bulutu kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Detayları ve güncel bilgileri sizler için derledik.

ÇÖL TOZU KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya; Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Karadeniz'in batı kesimleri ile Marmara'nın doğusu yağmurlu olacak. 44 il için sarı kodlu uyarı yapılırken, Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz'de yoğun çöl tozu etkili olacak. Lodosun hızı zaman zaman 80 km'yi bulacak. Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Maske takın" uyarısında bulundu.

Havva sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Uzmanlardan gelen yorumlara göre çöl tozunun ülkemizde birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇÖL TOZU NEDİR?

Çöl tozu çöllerden kalkan tozların atmosferin üst tabakalarına yükselerek mesafe kat etmesini karşılıyor. Ekosistemde büyük önem taşıyan doğa olayının temel nedeni kuraklık olarak görülüyor.

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