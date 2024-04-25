Galatasaray'da vedalar peş peşe! 6 yıldız...
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider durumda olan Galatasaray, son 5 haftaya favori olarak girdi. Sezonu mutlu sonla tamamlamak için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda bir yandan da gelecek sezonun planlamaları yapılıyor. Transferde birçok yıldızla temaslarda bulunan Cimbom, sezon sonunda peş peşe vedalar yaşayacak. Sezonun bitmesinin ardından 6 isimle yollar ayrılacak. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları...
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4 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR!
Cimbom'da kiralık oyuncular Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius, Hakim Ziyech ve Serge Aurier'in mukaveleleri haziran ayında sona eriyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bu oyuncuların hiçbiriyle devam edilmesi düşünülmüyor.
Özellikle de 3,1 milyon euro alan ve satın alma opsiyonu 15 milyon euro olan bonservisi Tottenham'daki Ndombele topun ağzındaki ilk isim.
Kiralık oyuncular içiresinde Okan Buruk'un en yüksek verim aldığı Hakim Ziyech de Chelsea'ye geri dönecek.
TEKLİFLERE AÇIK
Faslı oyuncu, satın alma opsiyonundaki 15 maçlık süreyi doldurdu ve diğer şart olan diz sakatlığı da yaşamadı.
Kalması durumunda 2,8 milyon euro yıllık ücret ve 1,5 milyon euro imza parası olan Ziyech'in de aklında tekrar Ajax'a dönmek veya Suudi Arabistan'dan gelecek cazip teklifleri değerlendirmek var.
Chelsea ile 2025'e kadar mukavelesi olsa da İngiliz ekibi kadroda tutma taraftarı değil.
Fulham'dan kiralanan Carlos Vinicius ile Nottingham Forest'tan alınan Serge Aurier de kalıcı bir değer olarak düşünülmüyor.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileriye gitmenin hesabını yapan sarı kırmızılılar mevcut kadrosunu büyük oranda koruyup bunlara nokta atışı niteliğinde takviyeler yapmayı düşünüyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ'I TUTMAK ZOR!
Muslera, Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz ile uzun vadeli anlaşma yapılması da takımdaki iç huzuru gösteriyor.
Şu anki görüntüye göre her geçen gün üzerine koyarak giden Barış Alper Yılmaz'ın ise takımda tutulması zor görünüyor.
SANCHEZ İÇİN KULÜP ARAYIŞI
Galatasaray'da bir anda tavan yapan ancak son beş maçta sadece 20 dakika görünen Davinson Sanchez için menajeri Avrupa'da kulüp bakıyor...
Tottenham'dan 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan Kolombiyalı stoperin sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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