Galatasaray'da vedalar peş peşe! 6 yıldız...

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Faslı oyuncu, satın alma opsiyonundaki 15 maçlık süreyi doldurdu ve diğer şart olan diz sakatlığı da yaşamadı.

Kalması durumunda 2,8 milyon euro yıllık ücret ve 1,5 milyon euro imza parası olan Ziyech'in de aklında tekrar Ajax'a dönmek veya Suudi Arabistan'dan gelecek cazip teklifleri değerlendirmek var.