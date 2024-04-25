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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu. İşte 34. haftada görev alacak tüm hakemler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 11:54 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 12:03
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Ligde 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan üstlenecek

Süper Lig'de 34'üncü haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

26 NiSAN CUMA:

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek

27 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler

16.00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

19.00 Hatayspor - Başakşehir FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

28 NİSAN PAZAR:

16.00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

29 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam

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