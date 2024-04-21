Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Galatasaray ile zirve yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için yoğun mesai harcanıyor. Kadroda düşünülmeyen isimleri belirleyen sarı-lacivertlilerde 3 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdi. İşte o isimler...
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Bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması konusunda harekete geçen kurmaylar, mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı.
Önümüzdeki senenin kadrosunda düşünülmeyen 3 oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.
İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...
KENT ADA'YA DÖNÜYOR!
Devre arasında Lazio'ya gitmeyi reddeden Ryan Kent, sezon sonunda Ada'ya dönüyor.
Yıldız oyuncuyu Championship'ten bazı takımların istediği belirtildi.
Kent'in en büyük taliplerinden birinin de Hull City olduğu vurgulandı.
Hull'un Kent'in menajeriyle bir görüşme yaptığı ve bu görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.
ZAJC'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK!
Sezon başında sözleşme yenilenen ancak gösterdiği performansla büyük eleştiri alan Miha Zajc'ın bileti kesiliyor.
Sloven oyuncunun menajerini İstanbul'a çağıran yönetim; 'kulüp bul' talimatını verdi.
Kulüp bulunamazsa sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilecek.
LUAN PERES PALMEIRAS'A!
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luan Peres'le sezon sonunda yollar ayrılıyor.
Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; tecrübeli futbolcuyu Palmeiras istiyor.
Fenerbahçe'nin Peres için cüzi bir miktar bonservis beklentisi var.
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