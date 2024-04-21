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Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de Galatasaray ile zirve yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için yoğun mesai harcanıyor. Kadroda düşünülmeyen isimleri belirleyen sarı-lacivertlilerde 3 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdi. İşte o isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 09:31
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Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Son olarak UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'a elenen Fenerbahçe'de büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

İlk maçı 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan rövanşta rakibine penaltılarda elenerek şok yaşadı.

Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Avrupa defterini kapatan Kanarya'da büyük üzüntü yaşanırken, yönetim ve teknik heyet şampiyonluk için takımı ayakta tutmaya çalışıyor.

Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Bir yandan gelecek sezonun kadro planlaması konusunda harekete geçen kurmaylar, mevcut oyuncularla ilgili kararlar almaya başladı.

Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Önümüzdeki senenin kadrosunda düşünülmeyen 3 oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.

İşte o isimler ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

KENT ADA'YA DÖNÜYOR!
Devre arasında Lazio'ya gitmeyi reddeden Ryan Kent, sezon sonunda Ada'ya dönüyor.

Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Yıldız oyuncuyu Championship'ten bazı takımların istediği belirtildi.

Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Kent'in en büyük taliplerinden birinin de Hull City olduğu vurgulandı.

Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Hull'un Kent'in menajeriyle bir görüşme yaptığı ve bu görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

ZAJC'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK!
Sezon başında sözleşme yenilenen ancak gösterdiği performansla büyük eleştiri alan Miha Zajc'ın bileti kesiliyor.

Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Sloven oyuncunun menajerini İstanbul'a çağıran yönetim; 'kulüp bul' talimatını verdi.

Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Kulüp bulunamazsa sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilecek.

Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

LUAN PERES PALMEIRAS'A!
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Luan Peres'le sezon sonunda yollar ayrılıyor.

Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre; tecrübeli futbolcuyu Palmeiras istiyor.

Ve karar verildi! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden

Fenerbahçe'nin Peres için cüzi bir miktar bonservis beklentisi var.

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